Urgences de Calvi : le président de la communauté de communes L’Île-Rousse - Balagne réclame des mesures d’urgence

Après les inquiétudes soulevées par la possible fermeture nocturne des urgences de Calvi, révélées il y a quelques jours dans nos colonnes, le président de la communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne, Lionel Mortini, prend position. Dans un communiqué transmis à la presse ce vendredi, il réclame « des réponses à la hauteur des besoins de notre population ». « Avec près de 15 000 passages aux urgences chaque année, cet établissement est indispensable à un territoire marqué par l’éloignement des principaux centres hospitaliers, le vieillissement de sa population et une forte fréquentation touristique », écrit-il, affirmant que « les alertes des professionnels de santé sont très préoccupantes ». « Difficultés de recrutement, dégradation des conditions de travail, saturation des capacités d’accueil et difficultés de transfert des patients vers Bastia… Cette situation ne peut devenir une fatalité. »





Face à cette situation, il demande « une vigilance accrue et une mobilisation immédiate des différentes parties prenantes interpellées notamment l'Agence Régionale de Santé, sollicitée par le Dr Dominici, le Préfet de Région, ainsi que la Collectivité de Corse ». Il alerte également sur la nécessité « d'aller plus loin » en rendant le territoire « véritablement attractif pour les soignants ». « Autour de ces enjeux, plusieurs exigences prioritaires doivent être portées », poursuit-il, prenant pour exemple le fait de « garantir le maintien des trois lignes médicales aux urgences de Calvi, en pérennisant notamment la troisième ligne », de « mettre en œuvre sans délai un plan de recrutement et de fidélisation des médecins, en mobilisant les professionnels volontaires du territoire et en leur proposant des conditions d'exercice et de formation adaptées » ou encore d’« obtenir des évolutions législatives et réglementaires spécifiques d'attractivité médicale pour la Corse, inspirées notamment des dispositifs existant dans les territoires d’outre-mer, afin de mieux prendre en compte les contraintes insulaires en matière de rémunération, de déplacement et de logement des professionnels de santé. »





Le président de la communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne estime qu’« une rencontre réunissant l’ARS, les services de l’État, la Collectivité de Corse, les responsables hospitaliers, les représentants des personnels soignants et les élus du territoire permettrait d’échanger sur ces difficultés et de construire ensemble des réponses concrètes, assorties d'engagements partagés et d'un calendrier précis de mise en œuvre ». Il précise également que « c’est dans cette volonté de contribuer activement aux solutions à apporter sur notre territoire que la Communauté de communes de L’Île-Rousse - Balagne travaille actuellement à la création d’un site médical sur son territoire (soumis au PTIC), afin de favoriser l’accès aux soins de proximité pour l'ensemble des habitants ». Enfin, il conclut : « La défense de notre hôpital doit nous rassembler autour d’une même exigence : garantir à chacun un accès à des soins de qualité, avec les moyens que les pouvoirs publics doivent pleinement mobiliser. »

