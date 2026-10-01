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A màghjina - Chjar di luna nant’à e Sanguinari


La rédaction le Dimanche 18 Octobre 2026 à 07:05

Sous la clarté de la lune, les îles Sanguinaires se dessinent dans la nuit ajaccienne. Au loin, seule la lumière du phare vient rompre l’obscurité.
Si, comme Paul Luciani, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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