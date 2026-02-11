U tempu in Corsica
Le temps est bien chahuté le matin avec des pluies à l'Ouest et des rafales de Libecciu dépassant les 100 km/h à l'Est, sur Bastia et toute la côte orientale. L'après-midi le vent reste tempétueux sur l'ensemble de la région en vigilance orange. Températures maximales : 8-17degrés.
