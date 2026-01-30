CorseNetInfos
U tempu in Corsica


le Vendredi 30 Janvier 2026 à 07:02

Nuageux et pluvieux à l'Ouest, plus ensoleillé mais avec des passages nuageux et quelques gouttes de pluie à l'Est et un Libecciu qui va, encore, souffler à plus de 70 km/h : le temps calme n'est pas encore de mise sur la région où les températures maximales ne vont pas dépasser les 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI.







