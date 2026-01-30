U tempu in Corsica
Nuageux et pluvieux à l'Ouest, plus ensoleillé mais avec des passages nuageux et quelques gouttes de pluie à l'Est et un Libecciu qui va, encore, souffler à plus de 70 km/h : le temps calme n'est pas encore de mise sur la région où les températures maximales ne vont pas dépasser les 14 degrés.
L'étang de Chjurlinu (Sabrina Mariani)