U tempu in Corsica
Le Libecciu qui souffle toute la journée fait alterner passages nuageux et éclaircies dans le ciel de Corse. Quelques averses se produisent encore sur les reliefs de l'Est du Sud de l'île. Les températures maximales varient entre 6 et 11 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Le Baracci en crue (Photo Paul Coti)