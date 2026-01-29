CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Reconstitution judiciaire au Lamparo à Ajaccio : circulation et stationnement interdits, écoles fermées ce vendredi 30 janvier 29/01/2026 La RD 18 fermée à Castirla en raison d'un éboulement 29/01/2026 Neige : Circulation interdite aux véhicules articulés sur les principaux cols routiers 29/01/2026 Crise économique en Corse : le GHR-Corsica alerte et appelle à un projet de société commun 28/01/2026

U tempu in Corsica


le Jeudi 29 Janvier 2026 à 07:00

Le Libecciu qui souffle toute la journée fait alterner passages nuageux et éclaircies dans le ciel de Corse. Quelques averses se produisent encore sur les reliefs de l'Est du Sud de l'île. Les températures maximales varient entre 6 et 11 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos