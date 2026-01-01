U tempu in Corsica

CorseNetInfos
Stonde di Vita avec…Matthieu Graziani 28/01/2026 À Ajaccio, le Magnificat de Vivaldi fait salle comble à l’église Saint-Antoine de Padoue 22/01/2026 Embarcation à la dérive avec plusieurs personnes à bord : opération de recherche et sauvetage d’ampleur au sud-ouest de la Sardaigne 21/01/2026 Le dessin de Battì : "Esse" 21/01/2026

le Jeudi 22 Janvier 2026 à 07:04

En Corse, la journée débute sous un ciel largement ensoleillé. Au fil des heures, la couverture nuageuse gagne du terrain, donnant une ambiance plus mitigée dans l’après-midi. Les températures restent fraîches pour la saison, avec des maximales autour de 14 degrés.
