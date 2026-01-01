U tempu in Corsica
En Corse, la journée débute sous un ciel largement ensoleillé. Au fil des heures, la couverture nuageuse gagne du terrain, donnant une ambiance plus mitigée dans l’après-midi. Les températures restent fraîches pour la saison, avec des maximales autour de 14 degrés.
