U tempu in Corsica
Après les journées pluvieuses de fin et début de semaine, c'est le retour d'un temps calme et sec avec de belles éclaircies. Quelques gouttes peuvent encore tomber sur les hauteurs de Vico et Zevaco. Un petit air de Nord-Est bloque les températures maximales autour de 14 degrés.
Montemaiò (Mylène Sabiani)