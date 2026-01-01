U tempu in Corsica
Le temps reste maussade avec un risque d'averses toute la journée.. Les températures seront fraîches, autour de 7 °C le matin et 12 à 16 °C l’après-midi sur le littoral et en plaine, plus froid en altitude.
Le jour se lève sur Cervioni (Antoinette Filippi)