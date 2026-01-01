U tempu in Corsica
La journée de samedi s’annonce grise et fraîche sur l’ensemble de la Corse. Le ciel restera largement nuageux, parfois couvert. Quelques pluies faibles sont possibles par moments, sans caractère marqué.
Le vent d’ouest à sud-ouest soufflera modérément, avec des rafales plus sensibles sur les côtes et les reliefs exposés, mais sans conditions tempétueuses. Les températures resteront hivernales, autour de 10 à 12 °C au meilleur de la journée, plus fraîches le matin et en altitude.
