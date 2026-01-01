U tempu in Corsica
Des averses sont attendues en Corse, principalement sur l'Est et le Sud de l'île, avec de la neige à partir de 1 500 m . Du vent de secteur sud-ouest éclaircit le ciel au Nord. Il souffle entre 70 et 90 km/h, jusqu'à 100 km/h sur les caps. Les températures varient entre 7 et 14 degrés.
(Hyacinthe Sambroni)