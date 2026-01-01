CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 Vallée de Lota - Éboulement important entre San Martinu et Figarella 02/01/2026 "Finché no spartimu, l’annata serà bona" 01/01/2026 L’Urssaf Corse s’appuie sur les maisons France services pour renforcer l’accompagnement de proximité 01/01/2026

U tempu in Corsica


le Vendredi 2 Janvier 2026 à 07:05

Des averses sont attendues en Corse, principalement sur l'Est et le Sud de l'île, avec de la neige à partir de 1 500 m . Du vent de secteur sud-ouest éclaircit le ciel au Nord. Il souffle entre 70 et 90 km/h, jusqu'à 100 km/h sur les caps. Les températures varient entre 7 et 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos