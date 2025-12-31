CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Jeanne Muraccioli 07/01/2026 Désignez votre personnalité corse de l'année 2025 31/12/2025 Ajaccio : Ange-Marie Bastelica, l’enfant du San Carlu devenu curé du Sacré-Cœur 31/12/2025 MSL Volley - Le GFC Ajaccio sèchement battu à Toulouse 31/12/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 31 Décembre 2025 à 07:05

Le dernier jour de l’année débute sous un ciel mitigé en Corse. Au matin, les nuages et quelques gouttes de pluie seront majoritaires dans l’intérieu et sur la façade ouest, tandis que quelques rayons de soleil s’inviteront sur le nord et le sud de l’île. Les températures plafonnent entre 13 et 15 degrés. Un léger vent de nord-est se manifeste en rafales (45 km/h) sur la Balagne et l'extrême sud de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos