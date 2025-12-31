U tempu in Corsica
Le dernier jour de l’année débute sous un ciel mitigé en Corse. Au matin, les nuages et quelques gouttes de pluie seront majoritaires dans l’intérieu et sur la façade ouest, tandis que quelques rayons de soleil s’inviteront sur le nord et le sud de l’île. Les températures plafonnent entre 13 et 15 degrés. Un léger vent de nord-est se manifeste en rafales (45 km/h) sur la Balagne et l'extrême sud de l'île.
