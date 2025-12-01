U tempu in Corsica

CorseNetInfos
le Mardi 30 Décembre 2025 à 07:00

Le temps est toujours aussi calme et ensoleillé sur l'ensemble de la Corse. Quelques rafales de vent de Sud-Ouest sont perceptibles sur la Balagne et le Cap Corse mais elles ne dépassent pas les 50 km/h. En revanche, les températures atteignent difficilement les 15 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







