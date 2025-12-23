CorseNetInfos
Grève des bus à Ajaccio : après la signature d’un protocole d’accord le trafic a repris ce mardi, les syndicats divisés 23/12/2025 L’associu Sulidarità et Patriotti dénoncent l’agression d’un prisonnier corse à la prison d’Orléans par les équipes d’intervention 23/12/2025 Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Lucile Rossi ? 23/12/2025 ​Incivisme : les contre-allées de la Rocade, nouveaux raccourcis des automobilistes ajacciens 23/12/2025

U tempu in Corsica


le Mercredi 24 Décembre 2025 à 00:05

Le ciel est très nuageux avec des pluies fréquentes et parfois marquées ainsi que de la neige à partir de 1500 m. Les températures maximales ne dépassent pas 12-13 degrés. Le vent de nord-est souffle jusqu'à 60 k/h sur le Nord de l'île jusqu'en Balagne.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







