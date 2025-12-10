U tempu in Corsica
Les passages nuageux et les éclaircies dominent encore largement en matinée, mais les périodes ensoleillées restent prédominantes. Les températures sont stationnaires entre 11 et 16 degrés aux meilleurs momrnts de la journée.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
(Mylène Sabiani)