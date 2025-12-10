CorseNetInfos
U cullegiu di Calvi hà celebratu cù fervore a Festa di a Nazione


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10:42

U cullegiu di Calvi Jean-Félix Orabona hà celebratu cù fervore a Festa di a Nazione stu luni 8 di dicembre. Trà attelli culturali, linguistichi è musicali, intervenenti numerosi è l’impiecazione maiò di i zitelli, a ghjurnata iniziata da u persunale di vita sculara è da a prufessora di corsu hà messu in risaltu a forza di a cultura è a trasmissione intergeneraziunale chì face u core di l’educazione in Balagna.



À u culleghju Jean-Félix Orabona di Calvi, u luni 8 di dicembre hè stata celebrata A Festa di a Nazione, una ghjurnata sana dedicata à a lingua, a cultura è a storia di a Corsica, iniziata da Deborah Casanova, Marie-Rose Acquaviva è Aurélie Fondacci. A mane, u stabilimentu s’hè animatu cù parechje attività chì anu messu in valore a creatività di zitelli, l’impiecazione di u persunale, u sustegnu di l’associi partenarii è l’intervenzione d’artisti. Attelli linguistichi, culturali, storichi, sportivi, culinari è musicali si sò intrecciati in un veru spaziu di trasmissione, induve i sculari sò stati l’attori principali.
« Incù Marie-Rose Acquaviva è Déborah Casanova, avemu vulsutu urganizà sta ghjurnata per festighjà a Nazione. Avemu fattu una quindicina d’attelli, fatti da prufessori, intervenanti di u fora, da insculari di a terza è di a quarta bislingua chì elli anu prupostu ghjochi à tutti i sculari di u cullegiu », spieca Aurélie Fondacci, prufessore di Corsu. 
U principale di u culleghju, Arnaud Cohade, hà salutatu cun intusiasimu, u spiritu di a festa.« Una bella maitinata cù parechji attori per trasmette. Trasmette a lingua, a cultura, e tradizione, è fà un puntu annant'a a storia ».
Hà salutatu dinò a participazione di i diversi partenarii, associativi è istituziunali.
« Una diversità d'intervenenti rimarchevule. Avemu avutu à fianc'a noi a Casa Marina, attori è ditensori di a lingua corsa, anzituttu cu lattellu di u Chiam'è Rispondi, u musicale cù Cecce Pesce. L'associu di i parenti di i sculari s'hè dinò impegnatu assai cù attelli culinarii di fabricazione di canistrelli o di migliaccioli. I prufessori anu travagliatu annant'à i à punti storichi, cù una prisentazione teatrale d’Orlando Furioso, di Pasquale Paoli ». Un bellu mumentu di trasmissione chì hà piaciutu à tutti quelli chì sò passati indè u cullegiu.
« Ci face piacè di vede l’impegnu di a pupulazione, di i zitelli », feliciteghie u capu di stabilimentu. 
Una maitinata dedicata dunque à a spartera cù i sfarenti attelli ingiru à u patrimoniu è a cultura corsa, induve si pudia amparà parechji affari. 
À meziornu, u persunale di a cantina avia priparatu un bellu ripastu fattu di culori è di muschi nustrali… 
U dopu meziornu, l’appuntamentu era datu annant’à u stadiu Faustin Bartoli, induve s’urganizava un grande tifo, biancu è neru, bella sicura! Una grande fiura filmata via drone, simbulu putente d’unità è d’appartenenza per tutti quelli giovani. 
Di ritornu, una vendita di biscotti hè stata urganizata à prò di u cullegiu nanzu u cuncertu di a curale Cham di u cullegiu. 
« Rigraziemu tutti quelli chì anu participatu è urganizatu sta ghjurnata, Marie-Rose, Déborah, Aurélie, è a l’annu chì vene! », cunclude a prufessore.  
Per chjode sta bella ghjurnata, è per cuntinuà in musica dop’à a scola di Cham, hè statu rigalatu à tutti un cuncertu di u gruppu Orizonte.  Intervenzione chì hà purtatu à sta Festa di a Nazione, una cunclusione musicale è luminosa, à l’altezza di l’entusiasmu spartutu da tutti.






