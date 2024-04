Corti : 10 prugetti d’impegnu pubblicu per u cullettivu Parlemu Corsu

U cullettivu Parlemu Corsu hà da prinsentà stu sabbatu 27, in Corti, mentre una cunfarenza di stampa, i prugetti novi messi in piazza, tutti rializati mà più o menu avanzati in a cuncretisazione. Micheli Leccia, membru di u cullettivu ci spieca cumu sti prugetti di lingua ponu è puderanu tuccà un largu pubblicu. "Oghje simu in traccia di cuncretizassi. Avemu abbandunatu, à nivellu cuncretu, ciò chè nò faciamu nanzu. À nivellu cummunicativu, simu sempre pronti à reagisce à l’attualità". Una cuncentrazione chì permette oghje di racoglie soldi per i prugetti.



"Sti prugetti ci permetteranu di cunvince dinò altre persone per d’aiutacci"

10 prugetti chì anu ben’intesu a lingua corsa in cumunu. "Ghjè una manera d’incuragisce a ghjente à mubilizassi è intrattene una fiara per u corsu. È di manera generale per u Cullettivu, pensu chì avemu da ghjunghje à pocu à pocu à rinuvà tuttu. Sarà in leia cù ´ssa nova mandatura ch’avemu oghje". Rializà i prugetti novi cù rispunsevuli dedicati à ogni settore.



Prugetti chì anu l’ambizione di tuccà parechji duminii di a sucetà oghjinca. U numericu, l’evenimenti, a scola, u sportu. Ci’hè Fieralingua, azzione digià pruvatu più tostu in Aregnu. "Vulemu cursisà e fiere di a FFRAAC à long’andà. Vole dì chì ci hè 11 punti à travaglià per quessa. Per esempiu ci vole à fà u discorsu d’introitu, a signalettica, l’attelli è e dimustrazione di l’artigiani, i ghjochi per i zitelli, chì l’animatori sianu in capacità di parlà corsu, cù u tema di fiere ben’intesu. Un dibattitu dinò cù traduttori…è esagerà ancu a prisenza di u Corsu, chì s’ellu era abbastanza prisente ùn c’era bisognu di fà st’affari. Vulemu chì a lingua sia prisente da partuttu è una prisenza chè nò velemu perennizà". Oghje, Parlemu Corsu, cù l’aiutu di suvvenzione, hè in capacità di rimunerà persone furmate per intervene.

"Ghjente saranu missuinate è pacate da u cullettivu per intervene è accumpagnà a squadra di e fiere".Per oghje, 2 fiere sò messe in ballu, quelle d’Auddè è di Filitosa. "Per a seguita vulemu tuccà tutte l’altre è ancu altri evenimenti chì cuntabilizeghjanu millaie di visitadori".



U prugettu FurmÀnima, vene ellu in rinforzu à u primu prugettu, Fieralingua chì ghjè a furmazione d’animatori. "Avemu digià furmatu Eric Albertini per Venacu. Per a cuntinuità, avemu furmatori pacati per una messa in piazza perrena".

In più di l’evenimenti, Parlemu Corsu, tocca dinò i più giovani, indè i cullegi cù Rubutiscola chì hè digià in anda. "Hè un attellu d’amparera, attraversu a custuzzione d’un robo, in corsu. È u resu contu di stu travagliu manuale sarà fattu in lingua corsa. Pinsemu chì si pò allargà più tardi à tutti l’altri nivelli, scole primarie, licei, università. Quì dinò prupunimu furmazione".

Per Micheli Leccia, a situazione di a lingua d’oghje hè seria."Sò parechji anni chì dicu listess’affaru. Simu sempre annant’à un filu. Per via prima à a pupulazione. Sò persone, chì ancu puru s’elle sò per certe vulintarie, ùn anu micca un campà cum’avemu noi. Eppò ci hè a prisenza d’una lingua strangera è aghju a paura chì à un mumentu datu, ùn circaranu più à primurassi di sta lingua chì ùn hè micca soia. Tocc’à noi à falla soia. Mà attempu di stu periculu quì si vede di più in più giovani chì u parlanu è chì u parlanu bè. Ci hè attempu a perdita di l’anziani è u rinnovu cù una certa giuventù. Ùn si cappia micca".



U cullettivu Parlemu Cosu hè prisente annant’à u territoriu sanu. È per quelli chì u volenu raghjunghje, per rinfurzà a squadra, basta à cuntattà Parlemu Corsu.