U ballu di u trent'unu in Bastia

Ici, c'est au "Beau Rivage" établissement fort couru de Toga tenu par l'inoubliable François Natali (au centre de la photo), une force de la nature qui a fait les beaux jours du Sporting qui était un docker comme il n'en existe plus sur le port de Bastia et qui s'était illustré lors de l'effondrement tragique du Palais de Justice, que se déroulait le bal di u trent'unu
-
Bastia - La tradition de l’office du Ringraziamentu bien vivante
-
Gilles Simeoni dresse le bilan de dix ans de pouvoir et fixe l’horizon de l’autonomie
-
U tempu in Corsica
-
A màghjina - Quandu a luce rinasce :1er janvier 2026, premières lueurs sur la Corse
-
Le dessin de Battì - "Pace è Salute, meilleurs vœux and a happy new … world !"