U ballu di u trent'unu in Bastia


le Jeudi 1 Janvier 2026 à 08:04

Lu sur "Almanaccu di Bastia : a tradizione viva di Bastia è di u so circondu"
Comme partout, à Bastia, on fête le 31 décembre par un réveillon avec bal.
Jusqu'aux années 1950, les établissements qui offraient aux Bastiais la possibilité de réveillonner étaient rares. Cafés ou bars étaient habituellement les lieux où l'on enterrait l'année. Un bal pourtant a toujours existé: celui qui était organisé dans la salle des fêtes du théâtre depuis son ouverture. Pour l'occasion, bourgeoises ou pas, les dames portaient d'élégantes robes de soirée et les messieur étaient en frac. Le bal était animé par un grand orchestre formé par la fine fleur de musiciens bastiais. C'est d'ailleurs en musique que l'année nouvelle était annoncée
La Lyre ou i Nasi à minuit tapant sillonnaient les rues de la ville pour saluer les Bastiais, mais une aubade officielle était portée au maire, au premier adjoint, au sous-préfet et à la presse.



Ici, c'est au "Beau Rivage" établissement fort couru de Toga tenu par l'inoubliable François Natali (au centre de la photo), une force de la nature qui a fait les beaux jours du Sporting qui était un docker comme il n'en existe plus sur le port de Bastia et qui s'était illustré lors de l'effondrement tragique du Palais de Justice, que se déroulait le bal di u trent'unu
