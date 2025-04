Trois regards, une même galerie : Alfonsi, Battestini et Demoustier à Bastia

Né à Paris en 1951, Jean Alfonsi puise ses racines corses à Casaglione. Après des études supérieures de dessin et de peinture à Aix-en-Provence, il expose ses premières toiles au début des années 1980. « Au cours des années 1990, il poursuit ses recherches picturales, se confrontant aux grands formats qui lui permettent d’organiser l’espace, d’épurer et de dépouiller ses compositions picturales », écrivait l’historien de l'art Pierre-Claude Giansily dans son Histoire de la peinture en Corse aux XIXe et XXe siècles et dictionnaire des peintres (2010). Un regard sur ses créations montre que c’est dans les œuvres de très grand format que l’artiste s’exprime le mieux. Jean Alfonsi poursuit une quête de perfection, selon une démarche qui se veut tout sauf commerciale.



La nouvelle exposition de la galerie Noir et Blanc permet également de redécouvrir — ou découvrir — une figure de la Citadelle de Bastia : l’artiste Fred Battestini. Peintre, photographe, poète et plasticien, il est décédé en 2021 à l’âge de 60 ans. Les plus anciens se souviendront de ses clichés publiés dans les pages du mythique magazine KYRN. Bien que peu exposé, son travail participe de l’art contemporain corse depuis les années 1980. « Il fallait être de bonne foi et intellectuellement honnête pour pouvoir le rencontrer. Partager sa vie a été stimulant et complexe à la fois. Il avait une personnalité explosive et brillante », confie son épouse Fabienne.



À contempler également, sans modération : les œuvres de l’aquarelliste Emmanuel Demoustier. « À la recherche de poésie dans les lieux que je choisis, je peins des paysages dont je tente de retranscrire l'atmosphère », explique-t-il. « Je travaille majoritairement sur le vif, ce qui ajoute à la spontanéité de l'aquarelle, technique qui demande une grande rapidité d'exécution ».



L’exposition est à visiter jusqu’au 19 mai à la Galerie d’Art Noir et Blanc, place du marché à Bastia.