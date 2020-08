Trois accidents et 4 blessés en Haute-Corse

Le premier est survenu dimanche vers 20h30 sur la route du village de Lucciana. Il a fait un blessé léger dans le seul véhicule impliqué dans l'accident.

Il a été transporté au centre hospitalier de Bastia.

Un deuxième accident s'est produit sur la route territoriale 10, toujours sur le territoire de la commune de Lucciana, ce lundi à 1h20. Là aussi un seul véhicule est en cause. On déplore deux blessées : des jeunes filles de 17 et 18 ans transportées à l'hôpital de Bastia.

Le troisième entre deux véhicules s'est produit à 6h25 sur la route territoriale 30 à Pietralba.

Il a fait un blessé : une jeune fille de 22 ans évacuée sur le centre hospitalier de Corte par les pompiers de Ponte-Leccia.