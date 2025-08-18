Tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli : une soirée de mémoire et d’histoire à Parata d’Orezza

Paoli et la Corse des Lumières

Ont alors suivi deux tables rondes rassemblant doctorants et chercheurs confirmés qui ont exposé leurs travaux. Deux thématiques : “Paoli et la Corse des Lumières”, puis “Le mythe paolien”. Maryline Taddei a rappelé le rôle important joué par Don Lorenzo Gherardi, alors aumônier de la communauté corse à Naples, dans l’accueil de Giacinto Paoli et de son fils Pasquale, lors de leur départ en exil en 1739, précisant que c’était par son entremise que Giacinto avait pu obtenir un poste de colonel dans l’armée des Bourbons. Et que c’était également grâce à lui qu’ils avaient pu être reçus à la Cour du jeune roi. Ce lien des Corses avec Naples est essentiel : rappelant l’action de Paoli en faveur de l’éducation, le Président de l’Université de Corti, Dominique Federici a d’ailleurs annoncé la signature prochaine, en novembre, de deux conventions avec les Universités de Naples.

Max Desgouttes qui travaille sur les rapports de la Corse et de l’Espagne, précisant que ces relations « n’étaient pas logiques parce que la Corse fait partie de la sphère italique », a explicité le projet d’inféodation imaginé par les premiers nationaux corses, tentant initialement d’insérer la Corse au sein d’un nouveau Royaume pour la libérer des Génois. Un projet qui échouera parce que les intérêts géopolitiques des Espagnols s’y opposent, même s’ils vont utiliser la Corse pour mieux revendiquer leurs territoires historiques, comme Naples, la Sicile ou la Sardaigne... Plusieurs nationaux corses de ce premier XVIIIe siècle s’engageront néanmoins dans le régiment espagnol, faisant ainsi bénéficier leurs compatriotes des patentes qui permettent de faire circuler sans encombre des biens entre la Terra ferma – l’Italie – et la Corse.



Avec Kevin Petroni, la littérature était aussi à l’honneur. Ce jeune chercheur a présenté la littérature corse pamphlétaire de l’époque – avec des publications qui justifient l’action corse au nom de principes théologiques, ce qui fait polémique à l’époque – et la littérature française qui commence alors à intégrer la Corse en lui donnant une nouvelle image : avec un Rousseau qui bascule en faveur des insurgés, les exhortant à privilégier l’indépendance, y compris sur le plan alimentaire, et l’égalité, en opposition à un Voltaire qui prend, lui, le parti de Choiseul. Suit alors un second moment dans la littérature française, avec des pièces plutôt fictionnelles écrites par des soldats qui pour certains ont participé aux expéditions de Corse. Un Bernardin de Saint-Pierre s’intéresse même à l’île, réfléchissant à des projets d’aménagement urbain, dans le cadre d’une annexion de l’île et de son intégration à la monarchie française. Enfin, Kevin Petroni a souligné l’intérêt de Buttafoco, un personnage controversé, mais dont la proximité avec Mirabeau explique peut-être son soutien précoce à la cause corse au moment de la Révolution française.



Le mythe paolien

L’appellation de Babbu di a Patria était l’objet de l’intervention de Pierre Couvidat-Gherardi. Rappelant l’héritage antique de cette formule – qui était un titre officiel chez les Romains, dès le 1er siècle avant Jésus Christ – il a souligné que la référence au père, pour les dirigeants, était une constante dans de nombreux pays. En Corse, le roi Théodore lui-même était associé à cette image que les contemporains de Paoli ont très vite appliquée à leur Général. Un héritage ancien, donc, pour les Corses, mais aussi une inscription dans une forme de continuité, puisque d’autres par la suite, à commencer par Washington en Amérique ou Victor-Emmanuel II en Italie, seront également qualifiés de “pères”.



Toujours dans le cadre de la construction des mythes corses, Pierre-François Marchiani a expliqué la façon dont le renouveau corsiste, autour de la revue A Muvra, puis des partis qui seront créés dans les premiers temps du XXe siècle, s’est appuyé sur des symboles construits en particulier autour de Paoli, créant un lien spécifique entre ce dernier et la religion pour mieux se différentier de « la France laïque, voire laïcarde », et dénoncer la « déchéance morale » de l’île depuis 1769 et encore plus depuis 1905. Ce faisant, le mouvement a créé une sorte de « religion politique qui fait de Paoli un saint corsiste », avec son catéchisme, ses lieux saints – Morosaglia et Ponte Novu – ses martyrs, et une dimension christique autour de la Nazione corsa et de la résurrection. Un imaginaire qui est encore très vivant aujourd’hui...

Christophe Luzzi, enfin, a présenté l’ouvrage que Raimondo Cocchi, ami de Paoli et fervent admirateur de son œuvre, a consacré à la Corse en 1770, comme « la voie tracée d’un modèle qui pourrait donner une forme de progrès et de bonheur à l’Europe entière ». Une image idéalisée de l’île, dotée d’une « pureté de mœurs qu’il ne faut pas pervertir », et une forme de « prospective intellectuelle qui pourrait rendre l’île exemplaire », incarnée par Paoli. L’ouvrage devrait faire l’objet prochainement d’une édition critique, avec traduction, qui sera mise à disposition en ligne.

Après un intermède musical – un Chjama è rispondi plein d’humour interprété par Patrizia Gattaceca et Battista Aquaviva –, la soirée s’est conclue autour d’un buffet. Una serata ricca è festiva ! Bravi !