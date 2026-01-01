Tribunal de Commerce d'Ajaccio : 28 135 entreprises inscrites au RCS

L’audience solennelle de rentrée du tribunal de Commerce d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud s’est déroulée mercredi 14 janvier. L’occasion de présenter le bilan de l’année écoulée de cette juridiction de proximité et de se projeter sur 2026. Le procureur Nicolas Septe, le bâtonnier Me Stéphane Nesa et le président du Tribunal de Commerce David Istria sont revenus sur les tendances de cette année 2025 avant d’aborder les priorités de 2026.

2025 a été marqué notamment par une activité record tant dans le contentieux que dans la création d’entreprise.

Malgré des incertitudes pour l’avenir, des secteurs en difficulté et des entreprises sous pression, le département résiste et conserve une vitalité économique.

Sur le plan économique, les chiffres de l’INSEE indiquent que le secteur du tourisme a connu un maintien de l’activité touristique saisonnière. Le secteur a bénéficié d’une excellente avant-saison (aérien, navigation, hôtellerie-restauration) « mais, en conséquence, on a aussi constaté un tassement de l’activité touristique traditionnelle pendant l’été avec peut-être une clientèle plus internationale, européenne que purement continentale » indique le procureur Nicolas Septe.Alors que des secteurs d’activités classiques, porteurs pour l’île, comme le BTP « surveillé de près » et particulièrement exposé, et l’industrie rencontrent des difficultés, l’économie insulaire résiste. Mais « il faudra être attentif à l’année 2026 ».Le président du tribunal de Commerce observe « des entreprises résilientes, mais une tension au niveau de la trésorerie très importante ».