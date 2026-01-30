CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
​GFCA Volley-Ball : la DNACG confirme le retrait de points en appel, le club annonce saisir le CNOSF 30/01/2026 25 300 personnes inscrites à France Travail : le chômage en légère baisse en Corse au 4e trimestre 2025 30/01/2026 Triathlon - Le Sud Corse Triathlon à l'honneur 30/01/2026 Un corps découvert près de l'hôpital d'Ajaccio 30/01/2026

Triathlon - Le Sud Corse Triathlon à l'honneur


GAP le Vendredi 30 Janvier 2026 à 15:12

Le Sud Corse Triathlon a réalisé une saison de très bonne facture matérialisée par un un bilan éloquent à l'échelle nationale en 2025.



Adrien Pelletier
Adrien Pelletier
Le club du SCT porte drapeau au niveau de l'extrême sud  pour les efforts enchainés a réalisé une saison de très bonne facture et à l'orée d'une année 2026 qui s'annonce prometteuse en termes de performances mais, également, au plan organisationnel, le SCT affiche un bilan plus que éloquent à l'échelle nationale pour la saison 2025.


Ainsi, à l'issue du Challenge national de cross-triathlon, la Porto-Vecchiaise Hélène Castelli a décroché, en totalisant 86 points, le titre national en senior 4, une performance assortie d'une deuxième place au sein du championnat de Corse dans la catégorie senior 3-4.


Une première place hexagonale, également, fréquentée par Adrien Pelletier (269 pts) en senior 3 avec cette fois à la clé un titre de champion de Corse dans la catégorie senior 3-4.


Enfin pour être tout à fait complet, Chiara-Marine Camilli avec un total de 43 pts est vice-championne de France en seniors 1 et championne régionale (senior 1-2).
Une belle série de performance pour le club présidé par Vincent Pechereau.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos