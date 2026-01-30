Triathlon - Le Sud Corse Triathlon à l'honneur

Le club du SCT porte drapeau au niveau de l'extrême sud pour les efforts enchainés a réalisé une saison de très bonne facture et à l'orée d'une année 2026 qui s'annonce prometteuse en termes de performances mais, également, au plan organisationnel, le SCT affiche un bilan plus que éloquent à l'échelle nationale pour la saison 2025.





Ainsi, à l'issue du Challenge national de cross-triathlon, la Porto-Vecchiaise Hélène Castelli a décroché, en totalisant 86 points, le titre national en senior 4, une performance assortie d'une deuxième place au sein du championnat de Corse dans la catégorie senior 3-4.





Une première place hexagonale, également, fréquentée par Adrien Pelletier (269 pts) en senior 3 avec cette fois à la clé un titre de champion de Corse dans la catégorie senior 3-4.





Enfin pour être tout à fait complet, Chiara-Marine Camilli avec un total de 43 pts est vice-championne de France en seniors 1 et championne régionale (senior 1-2).

Une belle série de performance pour le club présidé par Vincent Pechereau.