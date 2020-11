Travaux de réaménagement de l'aire de stationnement d'aviation d'affaires et générale à l'aéroport de Calvi

À l'arrêt depuis plusieurs mois suite à des problèmes technique, les travaux ont repris à l'aéroport de Calvi-Balagne.

Initiés par la Collectivité de Corse ces travaux concernent le réaménagement d'aviation d'affaires et générale et la création d'une station d'avitaillement AVGAS

La Collectivité de Corse a repris en main ce dossier et les travaux ont débuté en tout début de semaine.

Ils se poursuivront sur une durée de 6 mois.

3 lots ont été attribués: 2 à la Société routière de Haute-Corse pour la démolition, les terrassements, réseaux et chaussées, tuyauterie d'équipements et 1 lot à la SCAE pour l'électricité.

Les engins à pied d'oeuvre procèdent à des travaux de décaissement et d'enrobé ainsi qu'à la démolition de plusieurs locaux dont celui de l'aéro club.

Le chantier devrait être livré d'ici le mois de Mai.

Montant des travaux: 3 240 021 50€ (HT). Durée : 6 mois.