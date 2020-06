Transports scolaires : la CAPA passe au numérique

Petite révolution dans la gestion des transports scolaires sur le territoire du pays ajaccien. Elle sera désormais totalement dématérialisée, des inscriptions à l’information quotidienne aux parents en passant par le paiement. « Nous avons voulu un système de gestion informatisé. C’est une facilité pour les parents qui peuvent désormais inscrire leurs enfants directement de chez eux » explique Adrien Castanier, responsable des transports de la CAPA.Un gain de temps pour les usagers mais pas seulement : « Au niveau de la gestion, cela nous permet d’avoir des informations en temps réel, afin d’adapter les moyens sur le terrain et d’organiser notre réseau en conséquence ». L’outil sert également à faire de l’information lors d’évènements qui peuvent perturber le service, comme par exemple des intempéries. « Cela nous permet de mieux communiquer avec les familles » indique Adrien Castanier.Une vingtaine d’établissements scolaires sont concernés par le dispositif, de la maternelle à la terminale, sur tout le territoire de la CAPA. Il s’adresse en priorité aux communes rurales, « d’où l’intérêt pour les familles de ne plus avoir à se déplacer en ville pour les démarches » poursuit Adrien Castanier.Jean-Marie Pasqualaggi, Maire de Tavaco et Vice-Président de la CAPA, peut en témoigner, lui qui est le maire de la commune la plus éloignée d’Ajaccio : « C’est un confort extraordinaire. La qualité de ce genre de services aide à maintenir une population dans nos villages ».Pour la rentrée de septembre, la date limite d’inscription est fixée au 4 juillet. « Jusqu’à présent , nous avions 20% des inscrits après le 15 août, cela était difficile à gérer pour nous. Avec cet outil, l’objectif est d’avoir un nombre plus important d’inscriptions le plus tôt possible » commente Adrien Castanier. Car de l’aveu même du maire de Tavaco « l’organisation des transports est un véritable casse-tête ». Il convient donc de s’inscrire en temps et en heure, sous peine de majoration : « La participation, fixée à 45€, sera augmentée de 10€ supplémentaire en cas de retard ». Il ne s’agit pas de sanctionner ou de faire du chiffre : « Nous avons d’ailleurs revu les systèmes de gratuité pour augmenter le nombre de bénéficiaires » précise le responsable des transports, mais plutôt « d’inculquer des comportements vertueux, pour une meilleure organisation du service ».« Depuis le site www.muviscola.corsica les parents ont la possibilité de créer un compte et de régler directement de manière sécurisée, ou par chèque ». Une fois l’inscription validée, la famille recevra la carte de transport directement dans sa boite aux lettres. Des équipements seront prochainement installés dans les cars pour que les enfants puissent badger leur carte.Et que répondent-ils aux esprits chagrins qui regrettent le contact humain ? « Il ne s’agit pas de rompre le lien. Un accompagnement téléphonique est d’ailleurs proposé » défend Adrien Castanier. « Nous le voyons sur le terrain, cette démarche fonctionne bien et les parents sont contents » conclut Jean-Marie Pasqualaggi.