Transports : plus de 8,5 millions de passagers ont transité par la Corse en 2025

La fréquentation des ports et aéroports corses poursuit sa progression. En 2025, 8,5 millions de voyageurs, hors croisiéristes, sont entrés ou sortis de l’île, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2024. Le trafic aérien représente 4,4 millions de passagers, contre 4,1 millions pour le maritime.



Comme chaque année, la saison estivale concentre l’essentiel des flux. Entre le 20 juillet et le 25 août, plus de 300 000 visiteurs supplémentaires étaient présents quotidiennement sur l’île. Le record a été atteint le 12 août, avec 364 500 personnes de plus que la population habituelle de la Corse.



Ajaccio premier aéroport, Bastia premier port



Avec 1,59 million de voyageurs, Ajaccio demeure le principal aéroport de Corse, malgré une légère baisse de fréquentation (-0,7 %). Bastia suit avec 1,53 million de passagers et une progression de 2,8 %. Figari continue sa dynamique avec une hausse de 4,3 %, tandis que Calvi reste stable.



Au total, près de neuf voyageurs aériens sur dix ont voyagé entre la Corse et la France continentale. Les liaisons internationales restent très saisonnières et culminent durant l’été. Les voyageurs en provenance de Suisse représentent le premier contingent étranger, devant la Belgique et l’Allemagne.



Côté maritime, Bastia conserve sa place de premier port de Corse avec plus de 2,1 millions de passagers. Ajaccio arrive en deuxième position avec 977 000 voyageurs et une progression de 7,3 %. Bonifacio poursuit également sa hausse (+7,5 %), portée par les liaisons avec la Sardaigne.



Le trafic maritime global progresse de 2,2 %, même si les liaisons avec l’Italie enregistrent un léger recul. Corsica Ferries domine largement le secteur avec 66 % des passagers transportés, devant Corsica Linea et Moby Lines.



Le trafic des véhicules transportés par bateau poursuit de son côté sa progression. En août, près de 132 000 véhicules de tourisme ont débarqué en Corse. Sur l’année, le trafic automobile maritime augmente de 2 %.



Un recul des croisières



Le nombre de croisiéristes est pour sa part en baisse de 4,3 % en 2025, avec 369 000 passagers enregistrés dans les ports corses. Ajaccio concentre à lui seul 336 000 croisiéristes, soit plus de neuf escales sur dix.



À noter également que le port de Bastia demeure la principale porte d’entrée des marchandises sur l’île avec plus de 1,2 million de tonnes débarquées. Le fret roulier reste largement dominant et représente à lui seul 1,5 million de tonnes transportées.



Enfin, le trafic ferroviaire poursuit lui aussi sa progression. Le réseau des Chemins de fer de la Corse a totalisé près de 48 millions de voyageurs-kilomètres en 2025, principalement portés par les grandes lignes reliant Ajaccio, Bastia et la Balagne.