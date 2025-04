Transports : L’Assemblée de Corse vote la relance du projet de lignes maritimes et aériennes entre la Corse et l’Italie

C’était le grand projet « Isularia 2017 » lancé par Jean-Félix Acquaviva, dès son arrivée à la tête de l’Office des transports (OTC) en 2016 après l’accession des Nationalistes au pouvoir régional, et qu’il a réactivé dès son retour au Conseil exécutif et à la présidence de l’OTC en février dernier. Le fameux métro aérien qui mettrait Bastia à 35 minutes d’Aiacciu, à 45 mn de Pise et de Gênes. Aiacciu à 1h de Rome et à 1h50 de Cagliari avec des liaisons quotidiennes et une extension vers la Catalogne et les Baléares. Malgré un accord tripartite signé en 2017 entre la Corse, la Sardaigne et les Baléares et des études réalisées, le projet s’est heurté au refus net de Paris, mais aussi à un blocage politique interne du côté de Rome. On croyait donc le fameux métro aérien enterré, malgré la volonté constamment réaffirmée de l’Exécutif d’ouvrir des lignes aériennes et maritimes régulières entre la Corse et les territoires frontaliers italiens. En 2024, une étude de l’OTC avait complété le schéma de métro aérien et définit les besoins des populations, les types d'avions, les capacités, les horaires et fréquences, ainsi que les tarifs. Deux mois à peine après son retour à l’Exécutif, Jean-Félix Acquaviva reprend son cheval de bataille et propose de relancer des études pour peaufiner le projet, étendu cette fois au maritime, de liaisons avec la Toscane, la Sardaigne, la Ligurie et le Lazio. En assurant que le contexte est désormais plus favorable.



Des opportunités à saisir

Le contexte nouveau, c’est la ratification du Traité du Quirinal, le 26 novembre 2021, entre la France et l’Italie, et l'installation à Turin en octobre 2023 du Comité des Territoires transfrontaliers. Ainsi que la mise à l'agenda du Traité des projets de lignes aériennes et maritimes transfrontalières sous forme de Continuité territoriale à concrétiser entre la Corse, la Sardaigne, la Toscane, la Ligurie et le Lazio. Un contexte positivé par le processus dit de Beauvau d’autonomie de la Corse, débuté au printemps 2022 et qui inscrit la Corse dans l’espace méditerranéen. « Nous ne sommes pas autonomes, nous n’avons pas la compétence pour réaliser un Groupement européen de coopération territoriale (GECT) qui serait l’autorité concédante des lignes aériennes et maritimes. Pour cela, il faut l’accord des deux Etats partenaires. Or, même si les régions partenaires étaient d’accord, nous avons rencontré des réticences fortes. Nous avons fait du lobbying. Et s’il reste encore des réticences dans certaines administrations, un basculement, un paradigme nouveau s’est opéré. Il faut saisir cette opportunité et occuper cet espace à plein. D’où la nécessité de missionner l’Office des transports pour prendre les initiatives politiques et institutionnelles nécessaires, mais aussi pour finaliser les études de desserte et les schémas », explique le président de l’OTC qui veut avancer vite sur l’aérien, comme sur le maritime. « Le schéma aérien serait peaufiné en termes quotidien et hebdomadaire. Aujourd’hui la compagnie régionale prend des initiatives sur Rome qui est un axe à conforter. C’est à l’aune de ce nouveau contexte qu’il faudra réaliser les études. La priorisation dans le maritime, c’est la liaison Bunifaziu- Santa Teresa di Gallura, qui est sous compétence de la région autonome de Sardaigne ». S’il avoue ne pas maîtriser politiquement les choses, il affiche l’intention de « fonder rapidement, dans un temps court, à travers des études juridiques, des modalités de gouvernance institutionnelle nouvelles. Il y a la question du GECT, voire des hypothèses de société publique locale transfrontalière qui sont introduites par la Loi 3DS et qui peuvent faire l’objet aussi d’une initiative à étudier pour, par exemple, une liaison Bastia-Portoferraio ou Bastia-Piombinu ».