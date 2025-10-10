Trail : Première édition du « Km vertical » du Niolu

Philippe Jammes le Vendredi 10 Octobre 2025 à 09:00

Un trail d’un format unique se déroulera ce samedi 11 octobre à Casamaccioli : un « km vertical ». Objectif : Gravir 1 000 m de dénivelé positif sur un parcours de 6 km, au milieu de paysages grandioses, avec ou sans un sac de 10 kg sur le dos !