Trail : Première édition du « Km vertical » du Niolu

Si ce genre d’épreuve est courante sur le continent et ailleurs dans le monde, un « Km vertical » n’a jamais été organisé en Corse. « On voulait se démarquer des nombreux trails traditionnels qui ont lieu sur notre île », explique Stéphane Muracciole, à l’origine de la création du RC Niolu, organisateur de l’épreuve qui se déroulera ce samedi 11 octobre à Casamaccioli.
Créé en novembre 2024, le RC Niolu, basé à Casamaccioli, recense une bonne quarantaine d’adhérents. « On a fondé ce club sportif pour éviter aux jeunes de devoir se déplacer à Corte ou Bastia pour pratiquer un sport. A l’origine nous sommes un club de Raid VTT. En mai dernier on a ainsi mis en place notre 1er raid vtt auquel ont participé 120 concurrents. On fait aussi des excursions, des voyages conviviaux. A Noël nous irons faire du ski et de la randonnée à Chamonix ». Face à l’engouement, à la demande, le RC Niolu s’est lancé également dans le trail avec cette 1ère édition du « km vertical ».
Deux formats proposés
Un Kilomètre Vertical est une course dans laquelle les concurrents doivent gravir 1 000 m de dénivelé positif. La course se déroulera sur un parcours ascensionnel tracé dans le village de Casamaccioli, une course en montagne de type trail de 6 km et 1 000 m de dénivelé positif, ouverte à tous, licenciés ou non. Et pour cette 1ère édition, deux formats sont proposés :
• U Capu di a Candela : Le Kilomètre Vertical classique avec départ individuel toutes les 30 secondes à partir de 9h00,
• A Mulatera : Epreuve originale avec un sac de 10 kg sur le dos, départ à partir de 9h30.
Le départ se fera place de l’église de Casamaccioli (850 m d’altitude), l’arrivée jugée au sommet à Candella (altitude : 1 800 m). Le parcours sera entièrement balisé et des signaleurs seront disposés sur le parcours. Par sécurité, la redescente au village s’effectuera via un parcours secondaire à pied ou par piste en 4x4 de l’organisation.
La couverture sanitaire de l’épreuve sera assurée par une équipe médicale avec ambulances. Deux postes de secours sont prévus à Casamaccioli et Bocca à Croce.
« Cette manifestation, sportive certes, se veut aussi sous le signe du partage, de la convivialité avec à l’arrivée un moment chaleureux entre coureurs autour d'un buffet », souligne Stéphane Muracciole qui précise les concurrents devront respecter la faune et la flore.
Inscriptions
