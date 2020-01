Trail : « La terre des Dieux » sur les sommets corses en juillet prochain

A son actif déjà deux épreuves majeures : La Spassighjata, trail urbain dans les rues de Bastia en décembre qui en est à sa 6ème édition et « A serra di u Capicorsu », 1ère édition en octobre 2019, une course en montagne de 57 km (3 000 m D+) reliant Centuri à Bastia par des sentiers multi centenaires. Et en ce début d’année 2020, Frédéric Raffaelli, le président de l’association, a présenté une nouvelle épreuve : « La terre des Dieux – Terra di i Dii » qui se déroulera le 23 juillet prochain.





«Il s’agit d’une course de 160 km, avec un dénivelé positif de 12 000 m, sur l’arête dorsale du centre Corse et sur une partie du tracé du GR20 » explique Frédéric Raffaelli. « C’est le fruit d’un travail de plusieurs années en concertation avec le Parc Naturel Régional de la Corse, la Fédération Française de Montagne et d’escalade, la compagnie des guides de haute montagne et les associations présentes sur le territoire. La course offrira aux traileurs du monde entier la possibilité de courir sur les anciens sentiers de communication de la montagne corse ».



Le départ s’effectuera de Calenzana, à l’aube du 23 juillet, l’arrivée, sur l’hippodrome de Zonza, 30 heures plus tard pour les plus rapides. « Pour des raisons de sécurité, nous limiterons le nombre d’inscriptions* à 500 » complète Cyril Giuntini, vice-président de Mantinum. «Les coureurs devront aussi justifier d’une expérience leur permettant d’affronter ce genre de manifestation sportive. Ils devront avoir au couru au moins une course de 100 km sur les deux dernières années».





Un tracé donc difficile en milieu hostile et sauvage avec 26 sommets à franchir, culminant entre 1 300 et 2 400 m d’altitude, avec une grande diversité de terrains : sous-bois, forêts, montagne, maquis, haute-montagne…

Principale priorité pour les organisateurs : la sécurité ! « Elle sera au cœur du projet » martèle F.Raffaelli. « Tous les coureurs seront dotés de GPS et on pourra ainsi positionner chaque concurrent en temps réel. En cas de problème majeur, ceux-ci pourront déclencher leur balise pour qu’on leur porte secours. Nous travaillerons sur place avec les SIS 2A et 2B et avec le PGHM ».

Autre aspect important : le respect de l’environnement. «La montagne corse est un écrin naturel fragile nécessitant notre plus grande attention et on mettra un point d’honneur à la respecter» explique C. Giuntini. « Les participants seront sensibilisés au respect de notre écosystème en signant une charte. Chaque participant recevra un sachet de récupération de ses déchets qu’ils pourront jeter à chaque site de ravitaillement. Les contrevenants seront pénalisés ».

Au total, sur les 160 km de la course, seront mis en place 6 bases de vie et 12 postes de ravitaillement.





Un projet qui a reçu un accueil chaleureux du Parc Naturel Régional Corse. «Le Parc a passé une convention avec l’association et elle a été votée à l’unanimité de son conseil » souligne José Filippi, directeur du PNRC. «L’ensemble des critères concernant l’environnement, le respect des sites, les déchets, est respecté par les organisateurs qui respectent donc la charte du Parc. Nous ne sommes là que pour donner notre avis et on a adhéré au projet qui est dans l’esprit du Parc. Cette course se déroulera le 23 juillet, date où l’on constate une légère baisse de fréquentation du GR20».





Autre partenaire de choix pour Mantinum, la FFME. «Nous avons été contactés pour que nous donnions notre vision de cette course. Nous avons fait un cahier des charges et nous sommes très heureux aujourd’hui de leur apporter notre soutien » déclare Marie-Laure Finocchi de la Ligue Corse de Montagne. Mantinum a aussi reçu le soutien de Salomon France, marque spécialisée dans les articles de sports et de loisirs et très prisée des traileurs. «Via nos produits, notre objectif est de faire grandir le sport et nous sommes partenaires de courses mythiques » explique Véronique Remy, directrice du marketing. «On ne s’engage pas à la légère sur une épreuve et Mantinum a fait ses preuves. La course sera exigeante et les traileurs devront avant tout lutter contre eux-mêmes».

Mantinum étant une association bastiaise, le retrait des dossards s’effectuera sur la place Saint Nicolas qui abritera aussi la cérémonie des récompenses le 23 juillet au soir au sein d’un village d’artisans pourvu de nombreux stands et de multiples animations.

CNI a recueilli les explications des différents partenaires de cette belle course

*Ouverture des inscriptions le 30 janvier sur le site krono.corsica