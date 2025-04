Trafic de stupéfiants en Corse : 14 interpellations, plus de 50 kg de cannabis saisis

Un vaste coup de filet a été mené ces derniers jours dans le cadre de trois enquêtes judiciaires visant des trafics de stupéfiants opérant entre le continent et la Corse. Dans un communiqué transmis ce mardi 2 avril, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, fait état de 14 interpellations effectuées la semaine dernière. Dix personnes ont déjà été mises en examen et placées en détention provisoire. Les opérations ont été coordonnées par les juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bastia, confiées au Service interdépartemental de la police judiciaire (SIPJ) de Haute-Corse, avec l’appui des Brigades de recherches et d’intervention (BRI) de Corse et de Marseille, ainsi que de plusieurs services d’offices centraux.



Les perquisitions menées à l’occasion de ce coup de filet ont permis la saisie de plus de 51 kg de cannabis, 4,6 kg de cocaïne, 165 245 euros en espèces, ainsi que d’un kalachnikov. Ces éléments confirment, selon le parquet, l’existence de circuits bien organisés, ancrés sur le territoire insulaire et alimentés depuis le continent.



Une réponse judiciaire ferme

Les mis en cause sont poursuivis pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, des faits passibles de dix années d’emprisonnement. Le procureur évoque dans son communiqué une lutte « constante et accrue contre les réseaux organisés qui affectent le quotidien » en Corse.



L’enquête se poursuit sous l’autorité de plusieurs juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bastia. D’autres interpellations pourraient suivre.