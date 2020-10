Trading : le Bitcoin (BTC) en augmentation constante

Avec la crise économique, le marché s'est mis à fluctuer de manière constante ce qui a eu pour effet d'augmenter radicalement la croissance du Bitcoin, qui a atteint le 21 octobre 2020 la somme de 12 000 dollars. Grâce à Paypal, la grande firme du paiement par Internet, le cours du Bitcoin ne s'est jamais aussi bien porté. La hausse de cet actif bien connu des traders du monde entier a été chiffrée à plus de 6,30 % par rapport à la veille.Avec cette augmentation drastique de son prix, est venue une explosion des ventes et des achats de Bitcoin qui représente plus de 22 % de l'offre mondiale. En l'espace de 24 heures, le Bitcoin a franchi la barre historique des 12 000 dollars, relançant l'espoir qu'il atteigne les 20 000 dollars rapidement.Par ailleurs, le trading est devenu, avec le temps, une façon pour beaucoup de Français d'arrondir les fins de mois devenues complexe avec la crise. Grâce à une plateforme de trading fiable et sécurisée, les traders peuvent spéculer à la hausse ou à la baisse de plusieurs actifs.Comme dit plus haut, le marché du trading est en plein expansion depuis quelques années et les valeurs fluctuent de plus en plus avec la crise économique que subissent les pays. Le trading de CFD, de Forex ou encore de Bitcoin fait place pour de nouveaux adeptes tous les jours.Selon Raoul Pal, un trader reconnu sur le web, le bitcoin pourrait atteindre une valeur de 1 million de dollars d'ici 2025, grâce à la crise économique. Cette valeur, extrêmement haute part du principe que la dette envers les pays ne va cesser de croître et que les échanges et le trading vont diminuer, augmentant radicalement le Bitcoin.Avant de vous ruer sur l'achat de Bitcoin sur la plateforme de votre choix , il faut évidemment prendre en compte le fait que le trading est une opération qui peut rapporter de grosses sommes d'argent mais qui peut aussi en faire perdre. C'est pour cette raison qu'il existe de nombreux supports pour aider les néophytes du trading : chaînes Youtube , sites internet, applications pour smartphones, etc.