Tout ce qui a changé pour les territoires et les collectivités au 1er janvier 2026

Adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier, la loi créant un statut de l’élu local est entrée en vigueur le 1er janvier 2026. Un nouveau cadre qui « marque un tournant important pour valoriser et protéger l’engagement des 520 000 élus locaux », en agissant à toutes les étapes du mandat. Le statut prévoit notamment « l’instauration d’un cadre structuré d’accompagnement avant l’élection », avec un congé électif porté de 10 à 20 jours, mais aussi un « aménagement des conditions d’exercice du mandat » à travers la revalorisation des indemnités de fonction des maires et adjoints, en particulier pour les maires des petites communes, ainsi qu’un accompagnement « de la transition vers la vie professionnelle après le mandat ». Des nouveautés qui visent à « encourager davantage de citoyens à s’engager, [...] mais aussi à sécuriser l’exercice du mandat, protéger les élus, et valoriser leur service public sur le long terme, avant, pendant et après le mandat ».





Pour Ange-Pierre Vivoni, président de l’Association des maires de Haute-Corse, cette avancée est globalement bienvenue, même si de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment sur la revalorisation des indemnités. « On aimerait avoir les montants pour les communes : il va y avoir une réévaluation, mais ce serait bien de savoir de combien on va être réévalué, et aujourd'hui, on ne le sait pas. » Une incertitude qui n’empêche pas l’élu d’y voir une amélioration. « L’accompagnement avant les élections, on ne peut en dire que du positif », explique-t-il. « Il y a près d'un tiers des maires qui ne se représenteront pas, alors automatiquement, il va falloir quand même une formation pour les jeunes maires. On est prêts à le faire avec les associations de maires, mais il faut que l'État nous accompagne. »





Concernant « la protection automatique des élus en cas de menaces ou violences » promise par le ministère, le président de l’Association des maires de Haute-Corse indique que cette protection est nécessaire alors que « la violence a augmenté de plus de 20 % sur l'année dernière ». « La violence n'a cessé d'augmenter, et les maires se trouvent face à des responsabilités. On se dit qu'il se passe des choses dans les grandes villes, mais il faut quand même anticiper cette violence-là parce qu’on peut aussi en avoir dans les petits villages. Vous avez des petites communes où il se passe des choses », déplore-t-il.

