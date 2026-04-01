Tourisme : la Corse à la conquête du marché scandinave

Les touristes des pays nordiques ont besoin de soleil et de tranquillité. Ça tombe bien ! La Corse peut offrir les deux. En cette seconde quinzaine d’avril, l’Agence du tourisme de la Corse et l’Office du tourisme de Bastia accueillent une petite dizaine de tour-opérateurs suédois, finlandais, danois et norvégiens pour une opération séduction.



Objectif pour l’ATC : capter une partie des deux millions de touristes scandinaves qui visitent la France chaque année, sur une population de 27 millions d’habitants. Pour la Corse : « les touristes scandinaves qui passent leurs vacances sur l’île représentent 2 % de notre clientèle totale » détaille Françoise Melard-Peretti, de l’Agence du tourisme de la Corse. Une clientèle qui rejoint l'île via des lignes aériennes directes depuis Copenhague ou Oslo entre mai et fin octobre. D’autres lignes sont à l’étude avec des compagnies norvégiennes.



Un marché de niche, mais particulièrement intéressant sur le plan économique : « une clientèle haut de gamme, qui a un pouvoir d’achat supérieur au nôtre. Ils recherchent de la luminosité plus que de la chaleur, mais aussi des thématiques autour de la gastronomie et du vin. Et des activités douces comme la randonnée ou le vélo. »

Avantage pour l’ATC, les Scandinaves sont aussi une clientèle d’ailes de saison : « ce qui correspond à notre stratégie » avec « un tourisme respectueux, et notre label Green Destination » poursuit Françoise Melard-Peretti.

Un tourisme venu du nord de l’Europe et adepte du vélo. Obligation pour les établissements de s’adapter : « sur la GT20, tous les établissements ont un garage à vélo. C’est notre rôle aussi à l’ATC de les aider à s’adapter ».



Le défi : faire connaître la Corse

Cette opération séduction auprès des représentants des tour-opérateurs scandinaves, avec visites de vignobles, balade en bateau, visites de Bastia ou encore fabrication de fiadone, a un objectif bien précis : faire connaître la Corse, explique Jean-Jacques Ristorcelli, responsable marketing digital à l’Office du tourisme de Bastia. Car pour les Européens du Nord, notre île n’est pas forcément dans leur esprit : « La Corse n’est pas connue, le sud pour nous c’est l’Italie, la Côte d’Azur » commente Theri Wenakoski, représentant d’un tour-opérateur finlandais. « Mon travail, c’est de la faire connaître » ajoute le Scandinave.

Pour Jean-Jacques Ristorcelli : « On a l’avantage d’avoir la proximité avec l’Italie, qui est bien plus connue. Certains tour-opérateurs ne connaissaient pas du tout la Corse. On n’organise pas souvent des rencontres avec les pays scandinaves, on espère que cela va se reproduire. »

L’avantage de la Corse est d’offrir une destination culturelle et nature plus apaisée, avec un tourisme qui n’est pas celui de masse : « on a moins de monde en avant et en arrière-saison. Ils sont friands de cette période et en plus il fait beau, ils ont été séduits. » conclut le responsable marketing de l’Office du tourisme de Bastia.

Opération séduction réussie auprès des Scandinaves ? Réponse en octobre, au moment de dresser le bilan de la saison touristique.

