Tourisme de septembre : la satisfaction des professionnels corses

Des réservations enregistrées pour les vacances de la Toussaint

Enfin, sur l’ensemble des établissements ouverts en novembre, 43% enregistrent des réservations pour les vacances de la Toussaint. Plus du tiers des hébergements ouverts interrogés sont satisfaits des réservations enregistrées (début octobre) pour les vacances de la Toussaint.

Une fréquentation globale (entrées/sorties) en forte hausse par rapport à septembre 2020 (+25% de passagers transportés) et en léger retrait par rapport à septembre 2019 (-9% de passagers transportés). En septembre ce sont donc 879 413 passagers qui ont été transportés contre 709 321 en septembre 2020.Près de 80% des hébergement sont satisfaits de la fréquentation touristique du mois de septembre. Les hôtels et les Gîtes de France affichent les taux de satisfaction les plus élevés, respectivement 78% et 72%.Les campings enregistrent les taux d’occupation les plus faibles : 42%. Les chambres d’hôtes, les résidences de tourisme et villages de vacances et enfin les meublés de tourisme enregistrent des taux d’occupation corrects : respectivement 67%, 61% et 62%.Le taux d’occupation moyen au mois de septembre était de 65% (tous hébergements confondus). Ce début d’arrière-saison semble opérer un rattrapage remarquable sur les années d'avant crise, notamment 2019. En effet le taux d’occupation est en hausse pour 28% des établissements et identiques pour 29%. Pour un tiers des établissements ces chiffres sont encore en retrait par rapport à 2019.Le mois de septembre 2021 semble nettement meilleur que celui de l’an passé : 77% des hébergements ont un CA en hausse (54%) ou stable (23%) par rapport à 2020. Et, pour la première fois depuis plusieurs mois la part des hébergements enregistrant une hausse de leur CA par rapport à 2019 est supérieure à celle enregistrant une baisse.Cette bonne dynamique est essentiellement portée par une clientèle franco-française à 80%. Mais un retour progressif de la clientèle étrangère semble s’amorcer sur ce début d’arrière-saison : ils sont 17% à avoir visité l’île pendant le mois de septembre (contre 11% en moyenne pendant la haute-saison).Les taux moyens d’occupation des hébergements par territoires mettent en avant des chiffres plus performants pour le Sud-Corse (71%), Centru di Corsica (66%), Bastia-Capi Corsu (65%) et le Sartinesi- Valincu-Taravu (65%). Le Centre-Corse semble avoir attiré plus de visiteurs pour ce début d’arrière- saison.Interrogés au début du mois, où le taux de réservation d’octobre avoisinait les 30% (tous hébergements confondus), plus d’un tiers des professionnels étaient satisfaits. C’est 21 points de plus par rapport aux chiffres du début du mois de septembre. Les professionnels de l’hébergement comptent sur les réservations de dernière minute, une nouvelle tendance dans les comportements des clientèles, qui s’est d’ailleurs confirmée cette saison : pour près de 60% des hébergeurs il s’agit une évolution en forte hausse.