Tourisme : A Corte les voyants sont au rouge

La saison touristique 2023 sera-t-elle bonne ? A cette question, les professionnels du tourisme cortenais répondent par la négative. « Elle risque même d’être la pire que nous ayons connue ces dernières années », soupire Michaëla Sindali, gérante de l’hôtel Sampiero Corso, en centre-ville de Corte, et présidente de l’office de tourisme. Ouvert en avril dernier, son hôtel a été peu fréquenté. Il est vrai qu’avril lance la saison et reste toujours très moyen. « C’est le moment pour nous de remettre en marche la machine », explique la cheffe d’entreprise. Mais le mois de mai qui a suivi n’a pas été meilleur, malgré les week-ends prolongés des jours fériés. « Nous avons eu un mois en dents de scie avec d’énormes trous où très peu de chambres étaient louées ».



Et Michaëla Sindali de pointer du doigt les prix exorbitants des transports qui ont certainement dissuadé plus d’un vacancier. « Rendez-vous compte que l’on a vendu un billet d’avion depuis Paris vers Ajaccio quasiment 1500 euros ! », peste-t-elle, « quelle honte! comment voulez-vous que l’on vienne chez nous si l’on pratique ce genre de tarif ? il s'agit là d'un sérieux problème sur lequel les politiques devraient plancher d’urgence pour ne plus impacter le tourisme insulaire. Et il est d’ailleurs temps et plus que jamais pertinent de se poser cette question : quel tourisme veulent les politiques pour notre île ? » avant de fustiger l'Agence du Tourisme de la Corse dans sa décision de ne pas « faire la promotion de la Corse durant la pleine saison. C'est une grave erreur selon moi".



« Heureusement qu’il y a le Restonica Trail »



Même son de cloche du côté de Loïc Colonna, gérant de l’Hôtel Duc de Padoue et de l’Hôtel du Nord qui constate une absence de réservation pour les mois de juillet et août. « Jadis, nous avions déjà des appels pour ces mois-là. Aujourd’hui c’est fini. Juillet et août ne sont plus des mois de haute saison à Corte. Avril a été très moyen, tout comme mai avec une baisse d’un peu plus de 10% par rapport à l’an passé », constate-t-il. Heureusement que des événements comme le Restonica Trail va permettre aux structures de la ville de compenser début juillet.



Et tous, unanimes, affirment que durant la période de ces courses en montagne, c’est-à-dire durant la semaine des 6, 7 et 8 juillet, leurs hôtels ou campings seront complets. « Nous devons aujourd’hui travailler sur la problématique d'une diversification des animations à proposer aux participants pour les inciter à rester un peu plus longtemps sur Corte et le centre Corse en étalant par exemple ces animations autour du Restonica Trail sur quelques jours », affirme Loïc Colonna.



Zone piétonne sur le cours Paoli tous les soirs



Des propos repris par l’ensemble des hôteliers et responsables de l’hôtellerie de plein air. Pour Freddy Pancrazi, gérant de l’Hôtel HR, plus acerbe: « Corte est une ville qui ne veut pas garder les touristes et on pense que seule la Restonica peut amener du monde. Or, une fois que les vacanciers ont visité la vallée, que peuvent-ils faire d'autre ? Il n’y a pas d’animations, pas de festivals. On est dans l’anti-tourisme. Il faudrait, par exemple, afin que le cours Paoli soit plus attractif, en faire une zone piétonne tous les soirs dès 17 heures. Cela, déjà, impulserait une dynamique nouvelle à la ville », soutient Freddy Pancrazi.



Même genre de répartie pour Kecco Ambrosi et sa compagne Maël Quéré, gérants du camping Santa Barbara, qui soulignent d'ordinaire une bien plus importante fréquentation en cette période de l’année, avec leur structure curieusement déserte. Sur les 40 emplacements possibles, seuls 8 sont occupés. Tant et si bien que le bar-restaurant et la piscine sont toujours fermés. « Déjà le temps ne s’y prête pas et la pluie nous a retardés dans les préparatifs. Il nous reste encore quelques petits travaux à terminer au niveau de la piscine. Face à une fréquentation en baisse de 30% il nous est impossible pour l'heure d’ouvrir. Nous ne pourrons pas payer un chef cuisinier et un serveur dans ces conditions », remarquent-ils. Ici, la situation est bien délicate pour les mois qui viennent et Maël montre son cahier de réservation totalement vide. « D’habitude à cette époque lorsque l’on me téléphone pour réserver un bungalow pour juillet ou août je réponds que c’est complet. Aujourd’hui, tous sont libres. C’est très inquiétant pour la saison. Moi qui suis pourtant d’un naturel optimiste, je crains que nous n’ayons une saison catastrophique ».



Une saison qui s’annonce donc délicate pour les professionnels du tourisme cortenais qui espèrent toutefois un changement tant de la politique touristique locale, que du côté de comportement des vacanciers dans les jours et semaines à venir. « Mais l’annonce de grèves pour ce mois de juin, est loin d'être rassurante. Nous misons donc beaucoup sur l'arrière-saison avec septembre et octobre, généralement beaux afin d'équilibrer les mois perdus. Mais je crains que cela ne soit pas suffisant », confie encore Michaëla Sindali.