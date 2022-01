Tour de Corse Historique : l'affiche de la 22e édition dévoilée

Le week-end du 9 et 10 janvier, l'affiche du Tour de Corse Historique 2022 qui se déroulera du 2 au 8 octobre prochain a été dévoilée. Après Alpine l'année passée, c'est à Porsche, qui a marqué le Tour de Corse de ses nombreux exploits lors de ces différentes éditions, qui est rendu hommage cette année. Une fois de plus, la magie est déjà, en marche.



Quant aux inscriptions, elles vont débuter à compter de ce samedi 15 janvier. Une version 2022 qui sera composée de dix-huit épreuves spéciales au départ de Porto-Vecchio qui sera, également, le terme de ce rendez-vous international des automobiles ayant participé à écrire la grande et la petits histoire du sport automobile dans son ensemble.