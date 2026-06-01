Tour de Corse Historique - Marie-Ange Dini : " Nous abordons cette 26e édition avec humilité"

Marie-Ange Dini, après avoir reçu cette distinction internationale qu'est l'Historic Motoring Award en 2025, comment aborde-t-on la 26e édition ?

Quelques mois après avoir reçu cette prestigieuse distinction internationale qu’est l’Historic Motoring Award, nous abordons la 26e édition avec beaucoup d’enthousiasme, mais aussi avec humilité. Cette récompense a été une formidable reconnaissance du travail accompli par toute l’équipe. Parmi les nominés de cette soirée figuraient des événements de renommée mondiale tels que les 1000 Miglia ou encore le Rallye d’Oman. C’est donc avec une immense fierté que nous avons représenté la Corse sur cette scène internationale et porté les couleurs de notre île aux côtés des plus grandes références du sport automobile historique mondial. Cette reconnaissance nous conforte dans notre volonté de continuer à faire grandir l’épreuve, tout en restant fidèles à son ADN : l’authenticité, la passion et la mise en valeur du patrimoine exceptionnel de la Corse.



En termes de fréquentation, la 25e édition avait été placée en mode record. Quels sont les indicateurs pour 2026 ?

Les indicateurs pour 2026 sont tout simplement exceptionnels. Si la 25e édition avait déjà établi un record de fréquentation et suscité un engouement sans précédent, la 26e édition franchit un nouveau cap. Les 400 places disponibles ont été attribuées en seulement six minutes, un chiffre qui témoigne de l'attractivité grandissante du Tour de Corse Historique, tant auprès des concurrents français qu'internationaux. On se dirige vers un plateau se situant, à cette heure-ci, bien au-delà de 400 autos, avec en plus une liste d'attente qui avoisine les 200 concurrents



On retrouvera des voitures mythiques et parmi celles-ci la Lancia Delta qui fait partie de la grande histoire du Tour de Corse ?

Bien évidemment avec la présence de Didier Auriol qui a déjà participé au TDCH en 2018 où il avait terminé à la deuxième place avec la Cosworth. Il est surtout le champion du Monde 1994 et le recordman de succès sur le Tour Corse avec six victoires dont trois sur Lancia (89/90/92) et trois autres avec la Ford et la Toyota. Il y aura aussi sur la Lancia Yoann Bonato sextuple champion de France des rallyes (2017,2018, 2020, 201, 2023 et 2025). Autant dire qu'ils feront partie des concurrents que l'on suivra de près. Parmi les voitures qui illustrent, également, la richesse du plateau 2026, il faut souligner la présence de la plus ancienne voiture engagée en compétition, à savoir une Renault Dauphine. Ce modèle emblématique a lui aussi marqué l'histoire du Tour de Corse et rappelle l'héritage exceptionnel de l’épreuve. En VHRS on aura la chance d'avoir une autre auto de légende avec une Lancia HF ex-usine Sandro Munari. Mais évidemment la liste est très longue des autos exceptionnelles qui seront en compétition.



Nous sommes au début de l'été mais l'automne et plus précisément le 3 octobre va arriver vite. Quelle est aujourd'hui la réalité du TDCH au niveau infrastructurel ?

Nous sommes effectivement au début de l’été, mais l’organisation du Tour de Corse Historique ne se construit pas en quelques semaines. C’est un travail de fond qui mobilise nos équipes, tout au long de l’année. Les infrastructures nécessaires à l’accueil de l’épreuve, des concurrents et du public sont identifiées et préparées dans le cadre d’un dialogue permanent avec les différents acteurs. Ce qui est important aujourd’hui, c’est de souligner la mobilisation collective autour du Tour de Corse Historique. Chacun connaît l’importance de cette épreuve pour l’attractivité de notre île, pour son image à l’international et pour l’activité économique qu’elle génère au cœur de la saison touristique. À quelques mois du départ, nous sommes donc pleinement concentrés sur notre mission : offrir une édition fidèle à l’histoire du Tour de Corse Historique et à l’attachement que lui portent les Corses comme les passionnés venus de toute l’Europe.