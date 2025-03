Toujours la même ferveur à Bastia pour la San Ghjisè

La traditionnelle procession s'est ébranlée à 16 heures et s'est rendue jusqu'à la cathédrale Santa Maria Assunta en empruntant les nombreuses ruelles de la vieille ville, permettant à Joseph de rendre visite à Marie. Cette procession est peu modifiée depuis deux siècles et est très attendue par les nombreux Bastiais qui y adhèrent en masse comme ce fut, encore le cas ce mercredi.

On ne dira jamais assez combien la Saint-Joseph est particulièrement significative pour les Bastiais, tant sur le plan religieux que culturel. Elle représente une occasion de marquer la foi tout en préservant un patrimoine collectif. Les festivités, qui attirent des fidèles et des confrères de toute la Corse et d'ailleurs, constituent, en effet, un moment fort du calendrier liturgique. Elles sont également accompagnées de traditions culinaires, comme les panzarotti, que tous les San Ghjisippani d'hier et d'aujourd'hui ne manqueraient pour rien au monde, qui sont très prisés lors de cette fête.



On s’accorde encore à dire, ici, que la San Ghjisé est un moment où les rivalités politiques s’effacent, quand bien même la représentation des élus serait importante. Cela permet à tous de se rassembler autour du saint du jour pour un événement qui renforce les liens sociaux et préserve l’héritage culturel de la région.

En somme, la San Ghjisé est bien plus qu'une simple fête ; elle représente l'âme et l'identité des habitants de Saint-Joseph que tous célèbrent, encore, avec une très grande ferveur.