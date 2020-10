Tirs contre la gendarmerie à Bastia. Vives réactions en Corse après la vague d'interpellations et incarcérations

Victoria Leonardi le Dimanche 11 Octobre 2020 à 17:44

Mardi 6 octobre, la section antiterroriste du parquet de Paris à procédé à douze interpellations dans l'enquête sur des tirs contre la gendarmerie de Montesoro, à Bastia, attentat qui a eu lieu le 14 juillet dernier et qui avait été revendiqué par le FLNC. Après ces 12 interpellations ce 10 octobre neuf personnes ont été mises en examen pour «association de malfaiteurs terroriste correctionnelle», «destruction ou dégradation en réunion» et pour le «transport et l'acquisition d'armes de catégorie A ou B», le tout en relation avec une entreprise terroriste".

Suite à cette vague d'arrestations plusieurs voix se lèvent sur l'ile pour dénoncer "la politique répressive de l'Etat français" et demander la libération des militants incarcérés.