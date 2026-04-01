Tir à la cible - Alexandra Lungarella (CTPV) titrée à Porticcio

Lors du championnat régional de tir sur cible qui s’est tenu le 4 avril dernier sur les installations de la Rive Sud à Porticcio, la jeune Alexandra Lungarella, du Club de tir de Porto-Vecchio, s’est illustrée en décrochant le titre de championne de Corse dans les rangs des minimes filles, en catégorie tir au plomb sur cible à 10 mètres.



Avec à peine huit mois de pratique, la très jeune licenciée du CTPV, présidé par Stéphanie Risterucci, a connu une progression remarquable. Son engagement et sa régularité à l’entraînement portent déjà leurs fruits.



Au rythme de deux séances hebdomadaires — le mercredi à l’école de tir de Lecci avec un dispositif laser, et le dimanche matin au stand de Palavesa, où elle pratique le tir au plomb sur cibles papier ainsi que sur silhouettes métalliques — elle fait montre de qualités indéniables, concrétisées par ce premier titre régional avec un total de 335 points.



Cette belle performance vient récompenser son sérieux, sa détermination et le travail accompli en quelques mois seulement, laissant présager un avenir prometteur dans la discipline.