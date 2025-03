. Thierry Debès (AC Ajaccio) : « On a manqué de réalisme »

Thierry Debès (AC Ajaccio)

« Je trouve que Dunkerque a eu très peu d’occasions nettes. Ce premier but nous a fait beaucoup de mal. C’est rageant car nous avions travaillé toute la semaine pour éviter ce genre de situation. Jusqu’à cette erreur, ils étaient en grande difficulté. J’ai trouvé la réaction des joueurs excellente. C’était plus compliqué d’aller les chercher haut avec ce système donc on est passé en 4-2-3-1 en seconde mi-temps. On a été agressifs immédiatement, on a réussi à égaliser et on s’est même créés d’autres occasions, mais sur une nouvelle perte de ballon, on prend ce 2e but. On a pas été réalistes dans les deux surfaces. Mais je suis satisfait de ce que j’ai vu ce soir face à une équipe difficile à manœuvrer et j’ai trouvé qu’on les a vraiment secoués ».



Luis Castro (US Dunkerque)

« On savait que cela allait être difficile face à une belle équipe d’Ajaccio. On a eu 15 minutes difficile mais après cela était beaucoup mieux. Et, finalement on a mérité notre victoire. Ajaccio est sur une très bonne dynamique et on savait que cela allait être très dur. On a eu plusieurs occasions pour faire le break et on a réussi à marquer ce 2e but qui nous permet de gagner cette rencontre. J’ai fait tourner un peu l’effectif car nous avons beaucoup de matchs en ce moment, avec la Coupe de France notamment et nous avons beaucoup de joueurs qui méritent de jouer plus souvent. Maintenant, nous allons penser à Rodez, c’est notre objectif principal ».