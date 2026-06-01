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Test du dispositif FR Alert à Ajaccio ce mardi


La rédaction le Lundi 8 Juin 2026 à 11:55

Ce mardi 9 juin, un exercice de sécurité civile est organisé sur le site ENGIE du Loretto. Dans ce cadre le dispositif FR Alert sera activé à Ajaccio. Les personnes se trouvant dans le secteur sont donc susceptibles de recevoir un message sur leur téléphone portable.



Test du dispositif FR Alert à Ajaccio ce mardi
Les Ajacciens pourraient être surpris par une alerte inhabituelle sur leur téléphone portable ce mardi matin. Un exercice de sécurité civile sera en effet organisé ce 9 juin, entre 8 heures et 12 heures, sur le site ENGIE du Loretto.
 
Dans le cadre de cet exercice, les autorités procéderont à l'activation du dispositif national d'alerte des populations « FR-Alert ». Les personnes présentes dans le secteur concerné recevront ainsi une notification accompagnée d'un signal sonore directement sur leur téléphone mobile.
 
Le message affiché comportera clairement la mention « Exercice », afin d'éviter toute confusion avec une situation d'urgence réelle.
 
Déployé à l'échelle nationale, le système FR-Alert permet aux autorités d'informer rapidement la population lorsqu'un événement majeur susceptible de mettre en danger sa sécurité survient. Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du dispositif ainsi que sa capacité à diffuser efficacement une alerte auprès des personnes présentes dans la zone concernée.
 
Aucune action particulière n'est attendue de la part des habitants à l'occasion de cet exercice.





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