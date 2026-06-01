Test du dispositif FR Alert à Ajaccio ce mardi

Les Ajacciens pourraient être surpris par une alerte inhabituelle sur leur téléphone portable ce mardi matin. Un exercice de sécurité civile sera en effet organisé ce 9 juin, entre 8 heures et 12 heures, sur le site ENGIE du Loretto.
Dans le cadre de cet exercice, les autorités procéderont à l'activation du dispositif national d'alerte des populations « FR-Alert ». Les personnes présentes dans le secteur concerné recevront ainsi une notification accompagnée d'un signal sonore directement sur leur téléphone mobile.
Le message affiché comportera clairement la mention « Exercice », afin d'éviter toute confusion avec une situation d'urgence réelle.
Déployé à l'échelle nationale, le système FR-Alert permet aux autorités d'informer rapidement la population lorsqu'un événement majeur susceptible de mettre en danger sa sécurité survient. Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du dispositif ainsi que sa capacité à diffuser efficacement une alerte auprès des personnes présentes dans la zone concernée.
Aucune action particulière n'est attendue de la part des habitants à l'occasion de cet exercice.
Dans le cadre de cet exercice, les autorités procéderont à l'activation du dispositif national d'alerte des populations « FR-Alert ». Les personnes présentes dans le secteur concerné recevront ainsi une notification accompagnée d'un signal sonore directement sur leur téléphone mobile.
Le message affiché comportera clairement la mention « Exercice », afin d'éviter toute confusion avec une situation d'urgence réelle.
Déployé à l'échelle nationale, le système FR-Alert permet aux autorités d'informer rapidement la population lorsqu'un événement majeur susceptible de mettre en danger sa sécurité survient. Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du dispositif ainsi que sa capacité à diffuser efficacement une alerte auprès des personnes présentes dans la zone concernée.
Aucune action particulière n'est attendue de la part des habitants à l'occasion de cet exercice.
⚠𝗘𝗫𝗘𝗥𝗖𝗜𝗖𝗘 - 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗱𝘂 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗳 𝗱'𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗔𝗷𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗹𝗲 𝟵 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗱𝗲 𝟴𝗵 𝗮̀ 𝟭𝟮𝗵— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) June 8, 2026
Un exercice de sécurité civile sera organisé le mardi 9 juin 2026 à Ajaccio sur le site ENGIE Loretto.
Dans ce… pic.twitter.com/JrOCxSTMbh