Test du dispositif FR Alert à Ajaccio ce mardi

Les Ajacciens pourraient être surpris par une alerte inhabituelle sur leur téléphone portable ce mardi matin. Un exercice de sécurité civile sera en effet organisé ce 9 juin, entre 8 heures et 12 heures, sur le site ENGIE du Loretto.



Dans le cadre de cet exercice, les autorités procéderont à l'activation du dispositif national d'alerte des populations « FR-Alert ». Les personnes présentes dans le secteur concerné recevront ainsi une notification accompagnée d'un signal sonore directement sur leur téléphone mobile.



Le message affiché comportera clairement la mention « Exercice », afin d'éviter toute confusion avec une situation d'urgence réelle.



Déployé à l'échelle nationale, le système FR-Alert permet aux autorités d'informer rapidement la population lorsqu'un événement majeur susceptible de mettre en danger sa sécurité survient. Ce test vise à vérifier le bon fonctionnement du dispositif ainsi que sa capacité à diffuser efficacement une alerte auprès des personnes présentes dans la zone concernée.



Aucune action particulière n'est attendue de la part des habitants à l'occasion de cet exercice.