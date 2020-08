Tentative d'incendie du 1768 : "un si brusgia a mimoria, un si spignerà a lotta"

Sous le titre "un si brusgia a mimoria, un si spignera a lotta" l'associu écrit : La tentative d'incendie de l'établissement familial de Massimu Susini (restaurant de plage " 1768 " à Carghjesi) traduit une nouvelle étape dans l'ignominie et la folie criminelle de ses auteurs.

Elle met en évidence - derrière cet acte pyromane - la continuité d'agissements abjects qui s'appuient sur l'évidente impunité dont bénéficient ces crapules de l'ordre établi.

Nul ne doit se leurrer. L'inqualifiable qui vient à nouveau de se produire vise à détruire - outre le symbole de résistance incarné par Massimu Susini - cette vision de la Corse libre historiquement portée par le Mouvement Patriotique de Libération Nationale. Il expose à de tels actes tous ceux qui sincèrement oeuvrent pour leur terre et risquent, par leur comportement du quotidien, de contrarier ces sicaires du système institué.

La seule condamnation de principe ne suffit plus. Il est temps de prendre les initiatives qui s'imposent pour faire barrage à ces crapules qui veulent faire main basse sur l'île.

Il est tout aussi important de poser la question, dans le cadre d'un véritable processus de négociations politiques avec l'État français, de la réalité de tous ces agissements qui ont eu pour cible des patriotes. L'assassinat - politique - de Massimu Susini est de ceux - là.

La réparation historique passe aussi par ce besoin de justice et de vérité qui doit être restitué à notre peuple.