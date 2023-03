Tentative d'attentat contre la mairie d'Afa : les réactions affluent

Les maires et présidents de communautés de communes de Haute-’en "S'en prendre ainsi à « a casa cumuna », n’est pas tolérable"

Corse apportons aussi leur à leur "collègue et ami Pascal Miniconi ainsi qu’aux conseillers municipaux et au personnel municipal, durement affectés par ce forfait." Dans un communiqué diffusé ce mercredi ils condamnent avec la plus grande fermeté cet acte et l’escalade de violences que connait la Corse depuis plus d’un an. "S’en prendre ainsi à « a casa cumuna », à la maison des citoyens d’une commune, n’est pas tolérable. Par chance, le dispositif a fait long feu, mais on n’ose imaginer quels auraient pu être les dégâts, matériels mais aussi potentiellement humains, qui auraient pour longtemps impactés le fonctionnement de cette commune, au détriment de l’ensemble de la population. Si aucun acte de violence n’est excusable, une mairie n’est pas un bâtiment comme un autre. "