Tennis entreprise : la Ville d’Ajaccio conserve sa couronne et file aux championnats de France

La Ville d’Ajaccio continue d’imposer sa marque sur le tennis entreprise insulaire. Ce week-end, sur les courts de Porto-Vecchio, les représentants ajacciens ont confirmé leur suprématie en conservant leur titre de champions de Corse au terme d’une compétition disputée dans une ambiance aussi conviviale qu’intense. Face à une solide équipe de l’Office Hydraulique de Bastia, reconnue pour son fair-play, les Ajacciens ont su faire parler leur expérience mais surtout leur formidable cohésion. Car au-delà du résultat sportif, c’est bien la dimension humaine qui a marqué cette nouvelle aventure.



Pour Samir Rahmani, membre de l’équipe victorieuse, ce succès repose avant tout sur la solidarité qui anime le groupe depuis plusieurs saisons. « Nous avons vécu un week-end exceptionnel. Tout au long de la compétition, il y avait une vraie unité entre nous. Chacun faisait attention à l’autre, chacun soutenait son partenaire. Cette cohésion a été l’une de nos plus grandes forces. »



Même à distance, le soutien venu d’Ajaccio a renforcé l’énergie du collectif. Les joueurs ont reçu de nombreux messages de proches, de collègues et de supporters venus suivre les résultats presque en direct. « Beaucoup de personnes qui n’avaient pas pu faire le déplacement nous ont suivis tout au long du week-end. Nous recevions constamment des messages pour connaître l’évolution des scores. Cela montre à quel point il existe un véritable esprit de solidarité autour de cette équipe et de la Ville d’Ajaccio. » Les Ajacciens ont également salué l’accueil réservé par le club de Porto-Vecchio, ainsi que le travail des arbitres, unanimement apprécié durant toute la compétition.



Sur les courts, la formation ajaccienne a affiché maîtrise et détermination dans les moments décisifs. Emmenée par son capitaine Jean-Michel Caruso, l’équipe composée de Gilles Ponzevera, Mathieu Simoni, Antony Beuhorry, Samir Rahmani, Frédéric De Bessa et Fabrice Martinez a une nouvelle fois porté haut les couleurs de la cité impériale.



En route pour les championnats de France à Nice



« Nous sommes très fiers de représenter la mairie d’Ajaccio. Nous avons défendu nos couleurs avec beaucoup d’envie et conserver ce titre face à une équipe aussi respectueuse que celle de Bastia rend cette victoire encore plus belle », confie Samir Rahmani.



Grâce à ce nouveau sacre, les Ajacciens décrochent leur qualification pour les championnats de France de tennis entreprise, programmés les 16 et 17 septembre prochains à Nice. Une échéance prestigieuse où les champions corses tenteront de rivaliser avec les meilleures équipes de l’Hexagone.



Malgré cette dynamique positive, les joueurs constatent toutefois une évolution du paysage sportif insulaire. Le tennis entreprise connaît aujourd’hui une légère baisse de participation, notamment face à l’essor du padel, discipline en pleine expansion. « En Corse, il y a un peu moins d’équipes engagées qu’auparavant et donc moins de rencontres. Mais sur le continent, le tennis entreprise reste extrêmement vivant, avec beaucoup d’équipes et un niveau de compétition toujours plus élevé. » Une chose demeure intacte : la passion et les valeurs qui animent cette équipe ajaccienne. Entre camaraderie, engagement et amour du maillot, les champions de Corse comptent bien poursuivre leur belle aventure nationale. Prochain rendez-vous : Nice, avec l’ambition de faire encore rayonner les couleurs d’Aiacciu.







L’équipe championne de Corse 2026 :

Jean-Michel Caruso (capitaine), Gilles Ponzevera, Mathieu Simoni, Antony Beuhorry, Samir Rahmani, Frédéric De Bessa et Fabrice Martinez.

