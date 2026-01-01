CorseNetInfos
Tennis de Table - Alain Castignole (PPCB) victorieux en Elite 1 au 3e Tour du Critérium fédéral


le Lundi 26 Janvier 2026 à 11:47

Le troisième tour du Critérium fédéral de tennis de table s’est disputé ce dimanche à Porto-Vecchio, au Centru Spurtivu Claude Agostini. Près de 70 pongistes issus de l’ensemble des clubs insulaires étaient engagés, répartis entre les quatre niveaux Élite.



La salle du Centru Spurtivu Claude Agostini abritait ce dimanche à Porto-Vecchio le troisième tour du Critérium Fédéral pour l'ensemble des clubs insulaires. 
 
Près de 70 joueurs répartis entre Elite 1, 2, 3 et 4 étaient aux prises. 
 
En Elite 1, soit le niveau le plus élevé à l'échelle insulaire, la victoire au terme de la journée est revenue à Alain Castignole du PPCB qui a devancé le local de l'épreuve Thomas Frantz du TTPV. 
 
En Elite 2, le PPCB a fait carton plein avec la première place d'Eric Lienard, alors que son camarade de club Miguel Levanti finit juste derrière. 
 
Du côté de l'Elite 3, c'est la vétéran de Porto-Vecchio Elisabeth Galle qui l'emporte devant le Bastiais Patrick Panzani. 
 
Enfin en Elite 4, victoire de l'Ajaccienne Carole Benoit (CATT), la deuxième place revenant au Sartenais Bruno Carvalho Martins.




