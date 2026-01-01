Tennis de Table - Alain Castignole (PPCB) victorieux en Elite 1 au 3e Tour du Critérium fédéral

La salle du Centru Spurtivu Claude Agostini abritait ce dimanche à Porto-Vecchio le troisième tour du Critérium Fédéral pour l'ensemble des clubs insulaires.



Près de 70 joueurs répartis entre Elite 1, 2, 3 et 4 étaient aux prises.



En Elite 1, soit le niveau le plus élevé à l'échelle insulaire, la victoire au terme de la journée est revenue à Alain Castignole du PPCB qui a devancé le local de l'épreuve Thomas Frantz du TTPV.



En Elite 2, le PPCB a fait carton plein avec la première place d'Eric Lienard, alors que son camarade de club Miguel Levanti finit juste derrière.



Du côté de l'Elite 3, c'est la vétéran de Porto-Vecchio Elisabeth Galle qui l'emporte devant le Bastiais Patrick Panzani.



Enfin en Elite 4, victoire de l'Ajaccienne Carole Benoit (CATT), la deuxième place revenant au Sartenais Bruno Carvalho Martins.