Tennis de Table - Alain Castignole (PPCB) victorieux en Elite 1 au 3e Tour du Critérium fédéral

La salle du Centru Spurtivu Claude Agostini abritait ce dimanche à Porto-Vecchio le troisième tour du Critérium Fédéral pour l'ensemble des clubs insulaires.
Près de 70 joueurs répartis entre Elite 1, 2, 3 et 4 étaient aux prises.
En Elite 1, soit le niveau le plus élevé à l'échelle insulaire, la victoire au terme de la journée est revenue à Alain Castignole du PPCB qui a devancé le local de l'épreuve Thomas Frantz du TTPV.
En Elite 2, le PPCB a fait carton plein avec la première place d'Eric Lienard, alors que son camarade de club Miguel Levanti finit juste derrière.
Du côté de l'Elite 3, c'est la vétéran de Porto-Vecchio Elisabeth Galle qui l'emporte devant le Bastiais Patrick Panzani.
Enfin en Elite 4, victoire de l'Ajaccienne Carole Benoit (CATT), la deuxième place revenant au Sartenais Bruno Carvalho Martins.
