Tennis : Laurent Lokoli de retour à Roland Garros

Les mots manquent, de me dire que je vais retrouver la terre battue de Roland Garros était un doux rêve qui m’a bercé pendant ces longues années de doutes.

Merci à la FFT pour cette invitation🙏🏽et a mon cercle proche d’avoir cru en moi, simu di ritornu in Roland Garros ! FORZAA❤️‍🔥 pic.twitter.com/PEMAfYyqEs

— Laurent Lokoli (@laurentlokoli) May 10, 2022