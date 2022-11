Tempête du 18 août : La Collectivité de Corse veut se doter d’une stratégie de gestion des crises

Le nerf de la guerre

La seconde leçon à tirer est la nécessité de renforcer les infrastructures et moyens de communication. « Il y a eu une désorganisation totale, alors que pouvoir communiquer, coordonner, savoir ce qui se passe sur le terrain, mobiliser les équipes, les redéployer, c’est vraiment le nerf de la guerre. Il n’y a pas eu de communication interservices, pas de communication entre l’État et la Collectivité de Corse, il faut absolument y remédier en mobilisant des moyens. Il faut sur les régions de montagne et les régions enclavées prédéfinir un point de concentration des secours, un QG opérationnel ». Gilles Simeoni martèle, exemples à l’appui, que : « la catastrophe a été avérée, mais elle aurait pu être bien pire. L’heure a été finalement une chance extraordinaire. Si la tempête était arrivée pendant la nuit, pour avoir vu ce qui s’est passé au camping de Sagone et au camping de Calvi où les arbres se sont abattus sur des tentes occupées, nous aurions eu des dizaines de morts. Et si la tempête était arrivée à 10h30, les bateaux, notamment ceux qui font la visite de Girolata auraient été en mer, nous aurions eu également des dizaines de morts ». Ce qui nécessite de réfléchir de façon structurelle aux réponses à apporter. « La collectivité de Corse ne peut pas tout, il y a une pluralité d’acteurs, nombre de décisions relèvent de compétences étatiques, mais nous devons agir parce que la crise risque de devenir, sinon la règle, en tout cas régulière et récurrente. Et nous ne sommes pas équipés, ni organisés pour répondre de façon adaptée à des événements aussi violents. Il nous faut donc repenser l’ensemble de notre processus de gestion de crise et tirer les leçons des carences ». Il annonce, donc, son intention de doter la Corse d’une « stratégie globale et opérationnelle pour la gestion des crises », déjà en cours d’élaboration, et d’intégrer les enjeux de prévention du réchauffement climatique dans toutes les politiques publiques.



Une sécurité civile corse

Cette stratégie est partagée par les groupes nationalistes. Le président de Core in Fronte, Paul-Félix Bénedetti, demande la mise en place « d’une sécurité civile corse pilotée par la Collectivité territoriale avec des moyens aériens et maritimes dédiés » et le « transfert de moyens territoriaux sur un système de SDIS avec un commandement partagé pour le moment, mais qui soit calibré pour la Corse, qu’on ait des moyens nautiques. La Corse ne peut pas se contenter du bénévolat de la SNSM ». Son collègue Paul Quastana va plus loin et pointe la problématique des flux touristiques et la totale inadaptation des infrastructures insulaires à ces flux. « Il n’y a rien, absolument rien, dans ce pays qui est dimensionné pour accueillir les centaines de milliers de touristes qui débarquent. Le réseau routier est inadapté, c’est un véritable cauchemar. Les réseaux d’eau et d’assainissement, pareil, à tel point qu’il va falloir choisir : ou on remplit sa piscine, ou on donne à boire aux vaches. Les services de sécurité également ! Les services d’urgence des hôpitaux de Bastia et d’Ajaccio ne sont pas faits pour recevoir autant de gens impactés par une catastrophe comme cela aurait pu se passer. Nous n’avons pas les moyens d’opérer ce dimensionnement, certainement pas avec les recettes fiscales liées aux retombées économiques du tourisme qui sont très faibles, pour ne pas dire inexistantes. On n’y arrivera pas ! ». L’élu indépendantiste prévient : « Pour éviter une catastrophe humaine de grande ampleur, il va falloir impérativement réguler le flot touristique. Il ne faut pas laisser penser qu’on va toujours aussi bien s’en tirer ».



Une main sur le climat

Même son de cloche du côté des autonomistes d’Avanzemu. « J’adhère sur la question de la souveraineté, d’une gouvernance qui soit plus adaptée aux phénomènes », approuve Saveriu Luciani. « La Méditerranée est la zone la plus impactée par le changement climatique. On est en train de changer de climat, ce qui était l’exception hier devient la normalité ». Il révèle que « la Corse n’a pas une couverture radar totale par Météo-France, elle ne couvre pas, par exemple, la région du Nebbiu ». Il propose de s’inspirer de l’exemple de la Sardaigne pour avoir « une main puissante sur la climatologie. Les Sardes ont, au sein de leur Agence régionale de protection de l’environnement, un département météo-climato qui permet notamment d’avoir une couverture qui dépasse le terrestre et qui va vers la mer. Je ne dis pas que ça va empêcher des tempêtes, mais ça va peut-être nous aider sur la prévention que la Collectivité de Corse ait son propre département dédié. Il est important que la Corse se prépare à anticiper un certain nombre de phénomènes, l’anticipation peut sauver beaucoup plus de vie que les moyens ».