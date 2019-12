Tempête à Ajaccio: plusieurs milliers de personnes acheminées ce lundi sur les autres aéroports de l’île

Apres Adrian l’an dernier, la tempête Fabien a sévi sur la Corse.

Crues, routes bloquées, arbres arrachés, rivières sorties de leur lit, c est un véritable scénario catastrophe qu a vécu l’île et plus particulièrement la region ajaccienne. Avec une conséquence majeure et sans précédent, l’aéroport Napoléon Bonaparte inondé et fermé. Au total, plusieurs milliers de personnes soit en partance pour Nice, Marseille et Paris, soit en train de rentrer passer les fêtes chez eux ont été bloquées.



Mobilisés dès le premier jour, les personnels d Air Corsica, dont le siège est encore inaccessible, s’efforcent de trouver des solutions. Ainsi, la compagnie a affrété 87 vols supplémentaires sur les autres aéroports de. l’île. Principalement à Bastia où se rendent la plupart des passagers.

Depuis six heures du matin, les cars se suivent en direction de Poretta. Minutieusement, chaque passager a été informé de la date et de l’horaire des nouveaux vols. Mais l’acheminement sur Bastia n est pas simple, tous les vols depuis samedi ayant été annulés. Avec méthode, les personnels d‘Air Corsica guident, conseillent et rassurent les passagers. L’aéroport reste, quant à lui, fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps de terminer les opérations de pompage mais aussi de rétablir les dégâts causés au niveau matériel. Il ne serait pas opérationnel avant la fin de la semaine. Un délai au cours duquel le pont aérien va se poursuivre...