Tempête Hervé : Trafic perturbé à l'aéroport de Bastia et Calvi. La Balagne sous vigilance

Si les températures sont restées douces tout au long de cette journée de mardi, en revanche, lorsque le vent a tourné en début de soirée, il n'en été pas de même.

Malgré ces déchaînements d'Éole, les pompiers n'ont pas eu beaucoup d'interventions à effectuer.

Il est vrai aussi que la vigilance était de tous les instants pour les soldats du feu mobilisés.

Les réserves communales de Lumio et de Corbara ont elles aussi été mobilisées pour mailler le territoire de Balagne face au risque d'incendie.



A l'aéroport Calvi-Balagne, si le vol du matin a pu décoller à l'heure, en revanche il n'en a pas été de même pour le vol en provenance de Nice qui a été annulé. Le vol en provenance et vers Paris a lui été assuré.

Enfin, le dernier vol de Marseille a lui atterri à 17h35 avec du retard

Autre aéroport touché par la tempête Hervé, celui de Bastia Poretta, fermé au trafic. Les vols de Marseille à 10h05, Paris à 10h55 ont été déroutés vers Ajaccio. Ceux de Marseille à 17h35, Paris à 18h40 ont été annulés.



Pour l'heure, trois autres vols de Nice, Marseille et Paris sont toujours programmés mais on ne sait si ils pourront se poser. Pour cela il faudra une accalmie du vent.