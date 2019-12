Tempête Fabien en Corse : les transports aériens paralysés

Maria Bettina Colonna le Dimanche 22 Décembre 2019 à 12:52

La vigilance orange pour la Corse pour vents violents a été prolongée jusqu'à lundi 23 décembre à6h. Une situation qui a affecté et qui affecte de nombreux transports.

Tous les vols des routes les compagnies à destination et au départ de la Corse étaient annulés. Dans un communiqué Air Corsica annonce avoir mis en place un pont aérien au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Bastia-Poretta pour lundi 23 décembre 2019.

